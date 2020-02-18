【武漢肺炎】防疫反應鏈「脫軌」　各級機關爭辯責任誰屬

截至2月18日上午8時33分，全國確診病例72528宗，累計1870人死亡，疑似病例6242宗，治癒病例12561宗；在重災區湖北，確診病例59989宗，累計增至1789人不治，7862人治癒。 自武漢1月23日封城起，全國一度陷入停頓狀態，各地為了遏制疫情而停工停學停產，直到近日確診數字持續顯著下降，市面才逐漸恢復常態。是次疫情尚未完結，舉國上下承受人命和經濟損失，各級機關亦開始追究責任，或為所言所行作辯護。

「武漢欠授權」一說有盲點

疫情急轉直下後，武漢確診病例急升，至今已逾4萬宗，市領導層受盡千夫所指，時任市委書記馬國強和市長周先旺成為眾矢之的，被批評隱瞞實情、箝制言論、應對失當甚至欺瞞中央。2月13日，中共中央宣布，免去馬國強的職務，由濟南市委書記王忠林接任。

事態一發不可收拾之際，武漢市領導卻一反官場常態，言談間有意無意矛頭直指上級機關，他們至少不承認「欺上」這一點。1月27日，周先旺表明地方政府須獲「授權」才可「依法披露」；1月31日，馬國強透露，武漢於12月31日前後已上報國家衛健委，由其派出專家「指導我們做這項工作」。

武漢市委書記王忠林。（資料圖片）

按內地《傳染病防治法》規定，傳染病暴發、流行時，國務院衛生行政部門可以「授權」省、自治區、直轄市政府衛生行政部門，向社會公布本行政區域的傳染病疫情資訊。換言之，在防疫反應鏈上，武漢市隸屬湖北省，湖北省則需要國家衛健委授權，才可以披露資訊。

這種講法當然有盲點，在未出事之前，武漢市衛健委視疫情為地方事務，不涉「授權」問題，一直自行發布訊息，而其官方口徑反覆強調如下判斷：「未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。」

至於湖北省領導層，省委書記蔣超良和省長王曉東更保持「低調」，表現備受批評，被指為保湖北人大政協兩會於1月12日至17日順利舉行，對疫情防範有所疏忽。就在武漢市委書記換人的同日，中共中央於免去蔣超良的職務，由上海市長應勇接任。

▼按圖學會選購正確口罩，及其他防疫小知識

+ 2

國家衛健委何時得悉「人傳人」？

如是者，整個「追責」層層上溯，焦點就落在國家衛健委身上。由12月31日起，國家衛健委兩度派出專家組，赴武漢實地考察，迅速破解新病毒的基因圖譜，於1月11日轉交世界衛生組織。可是專家們研究有成果是一回事，普羅大眾最關心的是：疫情到底有多嚴重？

1月10日，專家組成員王廣發向傳媒表示，新型病毒致病性較弱，病情可控，也沒有救治病人的醫護人員受到感染。不過武漢封城後，國家衛健委轄下中國疾控中心成員在國際期刊發表論文，指1月1日前發病的病例中，僅有8.6%與「爆發源頭」華南海鮮市場相關，反映有「人傳人」跡象。

為何沒有及時警告國民要防範呢？中疾控副主任馮子健1月31日解釋說，他們是1月23日拿到數據的，然後做了一個回顧性分析，所有病例在論文撰寫前已向社會公布。事實是等到「沙士專家」鍾南山接手專家組，官方才於1月20日揭露人傳人和醫護感染的真相，這時候距離封城只有3天。

現時已知確認人傳人的時間點是1月15日，當時有施手術的醫護確診，但出現人傳人跡象的時間點肯定早得多，尤其是12月底已有醫護私下示警。

↓↓點擊下圖睇各款口罩抗疫能力↓↓

+ 25 + 24 + 23

中央領導人1月初收到甚麼報告？

對於各種質疑，中疾控流行病學首席科學家曾光於1月29日向官媒《環球時報》表示，專家們考慮科學問題，但官員的考量會有其他依據：「他要考慮政治視角，考慮維穩的問題，他要考慮經濟的問題，他要考慮春節老百姓的天倫之樂，滿意不滿意的問題。我們說的話往往只是他們決策中採納的一部分。」

2月17日，《明報》引述消息人士，指中疾控於1月初已向中央領導人報告，認為「不明原因肺炎」有通過呼吸道傳播風險，應立即採取行動，包括在公共場所防控等。該消息人士稱，中央領導人於1月7日召開政治局常委會議，疫情並非重點議題，結論亦只是注意防範，並要避免造成恐慌致影響農曆新年氣氛。

兜兜轉轉，由武漢市到湖北省，一路上傳至中疾控和國家衛健委，最後落在中央領導人頭上，防疫反應鏈顯然有「脫軌」的情況。實際行動上，國家衛健委自1月初已由地方手上接下科研職責，那麼關鍵就在於：中央領導人手上拿到的報告究竟刊載了甚麼內容？報告所作科學判斷是否足以成為政治判斷的基礎？