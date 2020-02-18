台式謀獨又一樁？　「我是台灣人」貼紙熱賣的背後

新型冠狀病毒疫情影響兩岸關係深遠。根據台媒18日報道，目前台灣電商平台「露天拍賣」上最熱銷的產品為「我是台灣人」的相關周邊商品，熱搜關鍵字包括我是台灣人貼紙、我來自台灣胸章、我是台灣人T恤等等。

而這類商品的熱賣是否跟台灣民眾特別「台獨」有關呢? 國台辦發言人馬曉光在2月14日用「以疫謀獨」來批評台民意機構負責人游錫堃利用疫情公然鼓吹「台獨」。乍看之下，或許有些人也會認為「我是台灣人」的商品熱賣跟台灣民眾的「台獨意識」日漸升高有關。

「我是台灣人」相關產品銷量爆增 。

不過細究之下，這類商品熱賣的主要解釋其實是因為新型冠狀病毒疫情（台灣仍稱武漢肺炎）在2020年2月初開始引發國際社會的一些排華現象，由於兩岸民眾同文同種，在國外很容易被誤認，因此「我是台灣人」等商品則可用於台灣人出境旅遊時貼在行李箱或身上，以便減少遭到歧視的概率。

而從「我是台灣人」周遭商品的語言設置上可以發現，日本、韓國、泰國、香港分別是台灣人出境旅遊的熱門地點，而由於疫情也主要爆發在中國大陸，因此在大眾對於病毒尚不瞭解的情況下，周邊國家和民眾對於來自大陸的旅客自然會格外小心。

據英國路透社2月3日報道稱，新型冠狀病毒疫情爆發在全球引起一波反華情緒，包括商店禁止中國觀光客進入和網絡嘲弄等。在台灣媒體仍時有耳聞周遭國家排華的個案，例如2月10日旅居日本東京的藝人歐陽靖分享2個台灣人在日本說中文後遭歧視的案例，也連帶加深或變相佐證「排華歧視」是各地「不能說的秘密」。

不過，新型冠狀病毒所引發的「排華現象」原本就不合理性，也是中國政府和世界衛生組織希望避免的現象，而未來隨着疫情在中國政府的控制下應該會有減緩的趨勢。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月15日在慕尼黑安全會議上說：「應對當前的疫情，國際社會最大的敵人不是新冠病毒本身，而是導致人們對立的污名化。」

而國際社會也時有響應。例如菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）在2月3日曾呼籲菲律賓國民，停止煽動與武漢新型冠狀病毒疫情相關的反華仇外情緒。此外，新加坡總理李顯龍在2月2日則公開稱肺炎疫情是公共衛生事件，排華行為不合邏輯。

面對國際關注的突發公共衛生事件，從人道主義的角度來看，應該強調愛與包容。但不可否認的是，從現實的情況來看，疫情的爆發對於兩岸關係帶來一定的衝擊，而其影響不僅只在官方，也讓兩岸民眾的對立有逐漸升高的趨勢，而未來如何進行修補，或許兩岸都應該好好思考。