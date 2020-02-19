【武漢肺炎】疫情下的兩岸關係　北京緣何反應激烈

武漢新冠肺炎疫情（COVID-19）這面「照妖鏡」，不僅照出了中國官場的亂象，甚至還照出了台海兩岸關係的現實窘境。

武漢爆發，波及整個中國的這場疫情，也讓已經進入冰河期的兩岸關係，因新型冠病毒肺炎疫情產生一系列摩擦——先是台灣對大陸發佈口罩禁售令，引發大陸輿情的反彈；再是台灣欲接伺疫情之機欲加入WHO，大陸批判台灣「以疫謀獨」，國台辦「勸民進黨當局不要玩火」，然是台灣準副總統賴清德的訪美，以及北京方面的軍機繞台……

很多人原本以為，面對疫情災難的時候，無論是出於人道主義，還是「本是同根生」的共情，兩岸關係可以籍此機會得到一定程度的改善，最不濟也不會進一步惡化。但是「事與願違，轉機竟然演變成一場新的危機」。

這從疫情爆發之初，台灣針對大陸發佈的口罩出口禁令就埋下了伏筆。疫情發生後，世界各國各地區紛紛表示將盡力協助中國大陸抗擊疫情，台灣當局卻非常刺眼地宣布禁止口罩出口。台灣當局的做法，着實讓很多人不能理解。即便兩岸關係再怎麼緊張，在當時的情景下發布這樣的禁令，自然會給人以「落井下石」的觀感，最終尷尬的只能是自己。

這項舉措也引發一些大陸人的反彈，一些台灣藝人也抨擊這項政策是不人道的。在這一問題上，日本所作的，就好過台灣當局太多。

當然，日本全力支持中國大陸抵抗肺炎，除人道主義外應還有其它利益的考慮。包含在經濟方面，新冠肺炎對全球經濟的影響越來越大，日本首當其衝。日本更擔心東京奧運會因肺炎疫情失去大批中國大陸參觀遊客。所以助人等同助己，日本當然會有人溺己溺的感覺。

2月3日，首批約200名滯留武漢的台灣人乘坐上海航空公司的民航包機返台。圖為這批台灣人抵達武漢天河國際機場準備乘機。（中新社）

但相對於台灣當局的「冷血」，日本的作為更容易為人接受和稱讚，即便背後有自己的盤算。兩相比較，台灣當局在大陸人心中的形象，自然好不到哪裏去。這種情緒，自然會映射在社會各個層面。

如果說台灣上述做法，還有出自於自身民眾利益的考慮——台灣政府表示「島內口罩供應也緊張」，大陸的旺盛需求，也確實可能會給台灣的口罩自給產生影響。但接下來的動作，則明顯有「政治操弄」的嫌疑，北京方面的激烈反應也很容易理解。

當然，也反映出台灣國際空間越來越逼仄的現實。

在這場新冠病毒肺炎疫情蔓延的同時，兩岸在「一個中國」論述和立場上撕扯也在持續。在多過針對中國實施旅遊禁令或暫停航行的舉措中，台灣是否被包括在內，觸動了台灣的敏感神經。

菲律賓衛生部此前稱，遵循「一中政策」，將台灣納入旅遊禁令中，引起台灣外交部抗議。（資料圖片）

菲律賓2月2日宣布禁止陸港澳人民、或過去14天曾停留陸港澳的人士入境。8天后，2月10日菲律賓衛生部突宣布，遵循「一中政策」，因此將台灣納入旅遊禁令中。菲律賓此舉引發台灣政府抗議。

除了菲律賓，意大利也將視台灣為中國一部分，1月31日針對中國、港澳地區實施的航空禁令，也將台灣納入其中。台灣與意大利的航班4月28日前全部取消。台灣外交部對此表示：「此錯誤決策根源是因世界衛生組織（WHO）將台灣當成中國一部分，雙方交涉沒有結果。」

世界衛生組織認定「台灣是中國的一部分」。各國針對台灣的旅遊禁令，大部分是參考世衛組織的「一中政策」。在這一點上，一直以來都是台灣的痛點。蔡英文2016年上任後，台灣已連續3年無法參加WHO會議。而在此之前，台灣曾連續8年以觀察員身分出席世衛大會。

此次，台灣意圖以「影響台灣與各國防疫的合作以及台灣民眾的健康人權」為由，以「台灣之名」參加參加世界衛生組織大會，但並未獲得WHO的同意。中國世衛代表表示，大陸通過正常渠道「多次且及時」與台灣溝通疫情。「所謂的不讓台灣參加世衛大會將導致國際防疫體系出現缺口，是台灣當局圖謀參與世衛大會而編織的謊言和藉口」。世衛組織最終採取權宜之策，允許台灣專家以「台北」（Taipei）名義，視訊方式參加「新型冠狀病毒專家論壇」。

台灣5位歷任衛生署長、衛生福利部長13日呼籲全民參與連署500萬人，向國際社會發聲， 支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。（中央社）

台灣的國際空間越來越逼仄，這其實就是台海兩岸的政治現實。以台獨為綱領的民進黨領導人蔡英文就任台灣總統以來，台海兩岸的關係一直處於緊張。一方面，北京通過斷交進一步壓縮台灣的國際空間，蔡英文上台以來，已經有7個國家與台灣斷交。另一方面，對台灣民眾，北京不斷在釋放善意，一些地方陸續發佈惠台措施，甚至給予了台灣企業和台灣人以「超國民待遇」。

但這些，並未改變台海兩岸關係緊張的局面。相信，短時內，這種局面不會改變。可以預期，只要台灣繼續現在的政策，兩岸的關係只能比現在更差。這可能是台灣社會，需要認真考慮選擇的一個問題。

回到現實，北京方面當然不會允許台灣以任何一個理由挑戰「一個中國」的原則，特別是在中國大陸陷入困境的時候，比如新冠肺炎疫情的當下。這也是為什麼在台灣的政治動作之後，北京會如此反應激烈原因。國台辦稱，絕不允許台灣有人「以疫謀獨」，藉機搞「台獨」絕不會得逞。

對於賴清德訪美，國台辦稱，絕不允許台灣有人「以疫謀獨」，藉機搞「台獨」絕不會得逞。（資料圖片）

更何況，在大陸方面正全力抗擊疫情關頭，新當選台灣副總統的的賴清德訪問美國，實現所謂「有史以來最高規格人士訪美」，北京強硬表態也是自然。反過來想想，如果爆發這場疫情的是台灣，中國大陸會怎麼做？將心比心，就很容易理解。

2月9日至10日，解放軍24小時內連續派出轟6及殲11等軍機執行「遠海長航訓練」繞台灣島嶼飛行，並於10日短暫逾越海峽中線。大陸國台辦發言人馬曉光2月10日回應記者稱解放軍軍機繞台是「警告和打擊台獨，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。」

有分析認為，解放軍在武漢疫情還在蔓延之際，大動作繞行台灣，穿越台灣海峽中線，意在針對台灣候任副總統賴清德剛結束的訪美行程。這一點很明顯，但更為深層次的涵義是表明，無論何時，北京都有決心和能力應對可能出現的台獨行為，即便是中國大陸陷入困境的時候。

在台灣看來，無論謀求參加WHO大會，抑或是賴清德出訪美國，都是台灣拓展國際空間的「正當」行為；但在北京看來，尤其是當中國因為疫情的蔓延全國進入「戰時狀態」的時候，台灣的這些舉動自然就是危險的挑釁行為。這是兩岸當前的政治現實決定的，當然也有台灣發佈口罩禁售令之後的情緒使然。台灣當局的口罩禁令，刺痛了中國社會的人心。