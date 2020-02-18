【武漢肺炎】女醫護集體剃光頭　胡錫進：脫離世俗認知引負面輿情

近日，﻿甘肅省第三批援助湖北醫療隊有10多名女醫護「為方便工作剃光頭」的影片引發爭議，有內地網民批評官方此舉過於形式主義，對當事人是否自願剃光頭提出質疑，也有人怒斥這是借女性身體來製造煽情，並反問「為甚麼派出去的男醫護沒有同樣剃光頭」。 對此，官媒《環球時報》總編胡錫進周二（18日）下午發微博表示，這則影片之所以招致大量負面輿情，就是因為「脫離了人們的平常心和世俗認知，過猶不及」。

支援湖北的甘肅女護士集體被剃成光頭。（影片截圖）

事件引爆輿論後，胡錫進在18日凌晨發布微博稱，甘肅這支醫療隊出發時女生都剃光頭，肯定是該醫療隊統一規定的。如果是他自己判斷，會選擇不讓她們剃，因為「湖北和武漢有那麼多男男女女的醫生，大多數都沒剃光頭」，他會選擇讓女孩子們改為短髮，同時加強她們的個人防護措施。

然而，他接着表示，甘肅醫療隊有他們自己做出獨立判斷的權利。如果他們認為剃光頭更有利於女孩子們的安全，而且這個時候安全比她們保住頭髮更重要，並且能夠說服女孩子們配合，不因此對她們造成心理上的傷害，那麼醫療隊是可以做出這個決定的。這支醫療隊是去「打仗」，他們有可能非常擔心出現傷亡，存在全隊最後就剃光頭達成共識的可能性。

胡錫進還說，有人看到疑似侵犯個人權利和形式主義的東西就會立刻「拔刀」，這在社會層面會有積極意義，但如果不充分了解事件的前後原委，容易有誤傷到事件主角的風險。他又主張對醫護給予必要的尊重，「畢竟是他們在前線」。

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不過，胡錫進當日下午又發布一篇新微博，對於事件中官方做法的態度轉為嚴厲，直斥「甘肅女護士們集體剃光頭的視頻為何招致大量負面輿情，就是因為那個視頻脫離了人們的平常心和世俗認知，過猶不及。」

他表示，對於傷痕味太濃的奉獻和格式化的有編排痕迹的各種拔高，年輕人的感受愈來愈複雜，乃至排斥。各地在展示正能量和英雄主義的時候一定要充分考慮、尊重網絡上這種愈來愈強的心理，從而避免事與願違，煽情遭到嘲諷，陷入難堪。他又指，中華民族永遠都需要正能量和英雄主義，但其呈現方式必須跟上時代語境的變化，「永遠紮根於人民大眾中間」。

（微博@胡錫進）