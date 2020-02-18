【武漢肺炎】在外調研當天　湖北省委書記應勇接了一通電話

據《遼寧日報》報道，2月17日，遼寧省委書記陳求發與湖北省委書記應勇通電話，表示遼寧省全力以赴支援湖北抗擊疫情。當天中午，陳求發還與湖北省委常委、襄陽市委書記李樂成通了電話。 據介紹，陳求發表示，遼寧省已累計派出10批醫療隊、1,830名醫護人員馳援武漢和襄陽；累計向湖北輸送醫用口罩13.5萬隻、防護服1.14萬套、護目鏡及防護面罩4,100個，還有治療儀、呼吸機、負壓救護車等醫療設備。 陳求發向襄陽市打電話的原因則是，二者是對口支援關係。據悉，遼寧已經向湖北省武漢市派出了1,600多名醫務工作者，向襄陽市派出了3批共計400多名醫務工作者。

此外，2月10日，國家衛健委統籌安排19個省份對口支援湖北省除武漢市16個市州及縣級市，並確定了對口支援關係。根據安排，支援襄陽市的是遼寧省和寧夏回族自治區。

2月14日晚，寧夏回族自治區黨委書記陳潤兒也與李樂成通了電話。16日，李樂成會見了寧夏回族自治區黨委常委、宣傳部部長李金科一行。據介紹，李金科擔任寧夏支援湖北疫情防控前線指揮部指揮長，負責與當地黨委、政府協調配合，做好統籌指導、服務保障、溝通聯絡、對口支援工作。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知君」稱，在對口支援的大背景下，相關省份陸續成立了支援湖北疫情防控前線指揮部。不同的省份安排的前線指揮長也不同。

在接到遼寧省委書記電話的同一天（2月17日），應勇深入黃岡、孝感的社區、村莊、定點醫院檢查指導疫情防控工作。

湖北的新冠肺炎疫情防控仍形勢嚴峻，其他省份和地區紛紛予以支援。（AP）

根據部署，山東省、湖南省支援黃岡市。湖北當地媒體稱，山東省委副書記楊東奇、副省長孫繼業，湖南省政協副主席張健率兩省千餘名醫護人員馳援黃岡。楊東奇和孫繼業，分別是山東對口支援黃岡市疫情防控前方指揮部的指揮長和副指揮長。

除山東、湖南外，一些省份的前線指揮部指揮長也陸續被披露。比如，貴州省援助鄂州醫療隊前線指揮部指揮長是省政府副秘書長呂勁松；再比如江蘇前方指揮部總指揮是省政府黨組成員惠建林。

據江蘇當地傳媒披露，江蘇前方指揮部總指揮由省政府黨組成員、省政府疫情防控工作領導小組副組長惠建林擔任。這也是惠建林首次以「江蘇省政府黨組成員」身份亮相。

惠建林，1964年2月出生，長期在基層工作，擔任過蘇州市平江區區長、區委書記，常熟市市長、市委書記，淮安市市長，鎮江市委書記。2015年榮獲「全國優秀縣委書記」稱號。

此番履新，惠建林可謂重任在肩。在2月17日看望慰問醫療隊代表時，應勇說：「在抗擊疫情的關鍵時刻，黨中央、國務院統籌安排19個省市對口支援湖北，與我們並肩戰鬥，湖北人民滿懷感恩，銘記於心。湖北不孤，戰疫必勝！」