【武漢肺炎】人民日報：台當局播「信息瘟疫」　上演「以疫謀獨」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，官媒《人民日報》海外報在周三（19日）發表評論文章，批評有境外媒體及無良政客發出與疫情有關的種種不負責任聲音，形容是「信息瘟疫」，助長民眾恐慌，「讓人心寒和齒冷的是，不少『信息瘟疫』就堂而皇之地出自台灣地區」。

文章指指，台獨媒體及綠營網民公然誣指「中國研製肺炎病毒作為生化武器」，公開宣稱「中國是威脅全人類健康的元兇」，呼籲「把全中國當做疫區來處理」。文章又提到行政院長蘇貞昌有「帶風向」，稱武漢的疫情「害慘全世界」。乃至世衛組織宣布新型冠狀病毒肺炎的命名，台灣政府及部分媒體仍是故意對着幹，繼續稱之為「武漢肺炎」乃至「中國病毒」。

文章稱蘇貞昌在「帶風向」，稱武漢的疫情「害慘全世界」。（中央社）

文章更稱，為醜化大陸，台灣有些人無視大陸方面在抗擊疫情上的努力，不斷攻擊大陸的政治體制和社會制度，挑撥離間台灣民眾對大陸的好感，「從綠營政客、綠色媒體到當局豢養的網軍，不斷惡意捏造、大唱反調、冷嘲熱諷、散播仇恨，釋放各種『信息瘟疫』，其險惡用心昭然若揭」。

文章認為，民進黨當局無意探討新型冠狀病毒的來龍去脈，更沒把心思放到民眾健康和福祉上，「只是希望操弄政治，攪動情緒，按照一己之私肆意惡化兩岸關係」，「說到底，台當局見獵心喜，擺明是拿疫情當工具，炒作『恐陸仇中』氣氛，上演『以疫謀獨』戲碼」。

文章強調「道高一尺，魔高一丈」，「一小撮背道而馳的人，趁機製造點雜音，耍點小聰明，弄點小動作，終究無法改變兩岸血濃於水的事實，無法改變兩岸終會統一的大勢」，並重申大陸有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰，更有決心、有能力挫敗各種台獨活動。

（人民日報海外版）