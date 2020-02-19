【觀察】國民黨革新之絆　換血中常會勢在必行

2020台灣總統大選，國民黨遭逢大敗，不僅總統選舉方面被民進黨打得落花流水，立委選舉方面亦在大綠小綠的夾殺下，使多位沙場老將中箭落馬，總席次雖有增加，但區域立委的戰敗卻也讓地方基礎本就趨向薄弱的國民黨更加艱難。總的來講，國民黨是把自己手上的好牌，打成最爛的結局。

毫不意外的，敗選之後，國民黨內的改革之聲再起，但從目前已浮出枱面上的改革要求來看，哪項不是與2016年、甚至更早之前的要求一樣？不離組織扁平化、人才年輕化、廣納青年人才、重用年輕人等等的要求，足見這個黨基本上沒有進步，而這種改革要求也是隔靴搔癢，打不到真正痛點。

無法整合國民黨的前黨主席吳敦義，2020敗選後，請辭黨主席以示負責，黯然離開中央黨部。 （楊騰凱／多維新聞）

國民黨的決策核心扣除掉「可能」可以號令全黨的黨主席外，再來就是中央常務委員會（簡稱中常會），決策原則上都由中常會作成。在國民黨主席權威漸失的現在，中常會可能會是未來最值得注意的機關，甚有邁向「中常會制」的可能。

國民黨現下的中常會大致上被「足以壟斷黨代表」的人把持着，這些人佔據着中常委，運用手上資源，例如聯合幾個現任中常委，動員手上的黨代表，排除掉任何意欲競逐中常委之位的新人。而中常會選舉中有人放話要夾殺誰、排擠誰、封殺誰的消息不曾間斷，有越演越烈的趨勢，枱面下的送禮請客吃飯傳聞亦是「絡繹不絕」，故從根本來講，這種中常委選舉跟中常委本身的正當性本就令人質疑，更遑論擔任黨改革推手的可能性究竟有多少。

國民黨中常會的開會景象。從現場開會的中常委年紀來看，不難看出中常會的「老化」。 （楊騰凱／多維新聞）

也就是說，在上述前提下，任何的黨改革方案皆須經過中常會的同意，才有可能進入到運行時間，中常會倘偏向保守、久未換血，再好的改革案送進中常會，胎死腹中的可能性還是相當高。

國民黨真想革新，國民黨支持者也想監督這個黨邁向革新的道路，光是注意枝微末節的小事有沒有被改革遠遠不夠，寄望於黨主席更是見樹不見林，黨主席的權威性實際上已經大不如前，光看2016年洪秀柱任黨主席、2017年換吳敦義任黨主席至2020敗選，面對黨內爭端無能為力，便可知道黨主席這位子已無法擺平所有爭端，最近一次爭端是2019年郭台銘與韓國瑜爭總統候選人，郭台銘初選落敗後抵死不退，也無人可以勸退，一度引發黨分裂危機，吳敦義此間扮演的角色尷尬又模糊。

類似國民黨國會的中常會，未來或許會成為眾人關注的焦點。中常會換血與否，事實上是國民黨的改革能否成功的關鍵之一。據聞，目前炒得火熱的黨改革主張，不受某些較為「資深」的中常委「歡迎」，原因仍是與某些中常委的個人利益有關。當國民黨徹底邁向資本主義政黨、拋棄原有左派的政治態度，直接導致的結果就是吸引個人利益擺在政黨利益、社會利益甚至國家利益之前的投機份子加入國民黨，而這群人現在成為阻礙國民黨改革的絆腳石。

國民黨從不缺少人才，也不缺少有能力一起帶領國民黨脱離泥潦的有志人士，但部份中常委總愛在改革的路上，充當那個阻塞「血管」的有害物質。真想讓國民黨成為一個健康的民主制度下該有的「健全」在野黨，中常委的選舉、換血以及後續動向需得多多注意。