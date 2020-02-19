【武漢肺炎】診療方案第六版：增氣溶膠傳播　刪湖北臨床診斷分類

武漢肺炎疫情持續。今日（19日），國家衛生健康委員會發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第六版）》（以下簡稱《第六版》）。與上一版相比，《第六版》在傳播途徑方面加入「氣溶膠傳播」的可能，同時取消湖北「臨床診斷」病例的分類。

診斷標準上，取消湖北省和湖北省以外其他省份的區別，統一分為「疑似病例」和「確診病例」兩類。（中新社）

《第六版》的「傳播途徑」一節，將「經呼吸道飛沫和接觸傳播是主要的傳播途徑」改為「經呼吸道飛沫和密切接觸傳播是主要的傳播途徑」，「接觸」前增加「密切」二字。同時，增加「在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下中存在經氣溶膠傳播的可能。」而患者臨床表現方面，增加「多器官功能衰竭」。

診斷標準上，取消湖北省和湖北省以外其他省份的區別，統一分為「疑似病例」和「確診病例」兩類。即「臨床診斷」這一分類，在《第六版》中取消。

據知，上一版《診療方案》的診斷分類中，對湖北省增加「臨床診斷」，即對湖北省人群，符合疑似病例定義，且有肺炎影像學特證患者，都可被診斷為臨床診斷病例，需要呈報及實施隔離。

病例的發現與報告方面，亦刪除「關於湖北省對臨床診斷病例的處置要求」。同時刪除「疑似病例」排除標準，疑似病例的解除隔離標準和「解除隔離標準」相一致。

增「出院後注意事項」 康復者應自我健康狀況監測兩周

《第六版》亦增加「出院後注意事項」。其中包括，患者出院後，因恢復期機體免疫功能低下，有感染其它病原體風險，建議應繼續進行14天自我健康狀況監測，佩戴口罩，有條件的居住在通風良好的單人房間，減少與家人的近距離密切接觸，分餐飲食，做好手衛生，避免外出活動。建議在出院後第2周、第4周到醫院隨訪、複診。