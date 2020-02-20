【武漢肺炎】中央指導組專家：新冠肺炎重症救治難度比沙士大

2月19日（周三）晚，北京朝陽醫院副院長童朝暉、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛、中南大學湘雅醫院感控科主任吳安華三名中央指導組醫療救治組專家，就新冠肺炎重症救治召開新聞發布會。 三名專家一致認為新冠病毒傳染性極強，重症救治難度比沙士大，但病亡率低於沙士。

北京朝陽醫院副院長童朝暉於1月18日到武漢，通過這一個月的一線救治經歷，他從年齡、發病進展、受累器官等方面，將新冠病毒與沙士進行了對比。童朝暉指，與沙士患者群體主要是中青年不同，新冠肺炎重症患者以50歲以上的老年人為主，這部分人群多有心腦血管等基礎疾病。在發病進程上，新冠肺炎患者病情進展更快，缺氧發展很明顯，如果控制不好很快會發展到呼吸衰竭。

此外，和沙士患者受累器官集中在肺部不同，新冠病毒除了攻擊肺部，還會攻擊心臟、腎臟、腸道等多個器官，造成多器官衰竭。正因如此，新冠肺炎重症患者的救治難度比沙士患者大。

專家：公眾無需對氣溶膠傳播過於恐慌

對於市民關心的氣溶膠傳播問題，蔣榮猛解釋，「氣溶膠傳播有兩個限定：第一是密閉空間，第二是高濃度。」在相對封閉的環境中長時間暴露於高濃度氣溶膠情況下存在被感染的可能。醫院病房，尤其是ICU病房是高危區域，威脅的主要是醫護人員，普通人並不太容易接觸到。蔣榮猛指，「公眾無需對氣溶膠傳播過於恐慌」。

蔣榮猛提醒，在家裏可注意多通風，通風可吹散飄浮在空氣中的病毒顆粒，降低濃度。

（《長江日報》）