【武漢肺炎】首公開建議CT取代核酸檢測　武大教授：不要怕說真話

CT（電腦斷層掃描，Computed Tomography）作為臨床診斷依據、加快床位供給、全市拉網式大排查，武漢疫情防控，至今算是走上正確的軌道。 2月3日，武漢大學中南醫院影像科女教授張笑春，公開質疑用核酸檢測確診的可靠性，建議以CT影像作為診斷主要依據。有人擔心張笑春因言「惹上麻煩」，但她表示，不要怕說真話，「多大的事情能有人命大？」

張笑春身處防疫一線。（長江日報）

2月3日上午10時多，張笑春在微信朋友圈發出一段話，公開質疑質疑核酸檢測的可靠性，「別再迷信核酸檢測了，強烈推薦CT影像作為診斷2019nCoV肺炎的主要依據。強烈建議政府徵用酒店、賓館或學生宿舍，收納近十萬之多的疑似及大部分醫學觀察者，強制隔離治療！」

這是內地首次有醫學專家對核酸檢測可靠性問題公開質疑。當時，核酸檢測是確診新冠肺炎的唯一依據，但由於核酸檢測較高的「假陰性率」，大量疑似病人無法得到及時收治。

張笑春發現，每十個發熱病人當中，就有7、8個存在肺部感染，患者CT表現有毛玻璃影，也有實變影。（網上圖片）

張笑春表示，其實自己早在去年年底已經發現問題，只是無法確認。當時中南醫院陸續收治不少發燒病人，她的工作內容是看片子寫報告。而每十個發熱病人當中，就有7、8個存在肺部感染，患者CT表現有毛玻璃影，也有實變影。

當時湖北只有少數醫院有核酸檢測，張笑春沒有機會接觸到這些資料。直到中南醫院組織專家寫診療規範，張笑春接觸到影像學部分，並且驚訝發現，「很多患者的核酸檢測結果和CT根本對不上！」

張笑春坦言，自己想像過挑戰權威可能帶來的後果，但雙親雙肺感染情況嚴重，卻得不到核酸確診，類似的情況的患者亦求醫無門，她決定找方法公開自己的建議。最後，她選擇微信朋友圈這個辦法。令她沒有想到的是，這條信息迅速引發關注，許多醫生朋友紛紛發聲表示支持。

張笑春表示，感覺如釋重負，重大危機面前，不能只拋出問題，一定要提建設性意見。也不要怕說真話，「多大的事情能有人命大？」（網上圖片）

時至2月5日，國家衛健委印發第五版新冠肺炎診療方案，規定將CT影像作為臨床診斷標準（僅限於湖北省）。與此同時，武漢迅速建起一批方艙醫院，用以收治確診的新冠肺炎輕症患者。2月13日，湖北省首次以臨床診斷病例作為報告數據，顯示此前一天全省新增新冠肺炎病例14840例，其中包含以CT為標準的臨床診斷病例13332例。

張笑春表示，感覺如釋重負，重大危機面前，不能只拋出問題，一定要提建設性意見。也不要怕說真話，「多大的事情能有人命大？」