【武漢肺炎】疾控專家：外出後無須刻意洗頭　通過衣物感染機會低

2月20日下午，國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹醫療救治經費保障、醫務人員待遇落實工作情況。 中國疾控中心研究員馮錄召表示，通過衣物、地鐵票感染病毒機會極低，日常情況下不需要對衣服進行特定消毒。此外，每次外出回家也不需刻意洗頭，日常清潔即可。

馮錄召表示，通過衣物、地鐵票感染病毒機會極低。圖為南寧地鐵為單程票消毒。

馮錄召說，病毒通過污染衣物感染人的風險是極低的，如果不是去特定場所看望、探視病人，或接觸過可疑症狀的人，不需要對衣服進行特定消毒。另外，酒精對普通的衣物沒有腐蝕作用，但是如果遇到明火、高溫、靜電都可以起火，建議不可將酒精噴灑在衣服上。

他補充道，新冠肺炎主要傳播方式仍然以飛沫和接觸傳播為主，所以要戴口罩、注意咳嗽等禮儀，保持手衛生是有效預防病毒傳播的手段。雖然循環使用的地鐵票沾染病毒的概率非常低，但為了避免可能的接觸，也推薦個人可以使用公交卡等方式支付。另外，乘坐地鐵等交通工具之後，建議及時洗手，做好手衛生。

馮錄召續指，一般情況下，公眾外出回家不需要專門進行洗頭或消毒。人感染新冠病毒需要一定的條件，比如飛沫當中病毒的含量、活性等等。目前研究顯示，病毒對一些外環境，比如紫外線和熱都比較敏感，正常情況下，外出到一般公共場所頭髮沾到高濃度、並且具有活病毒的飛沫可能性非常低，所以保持頭髮的日常清潔即可。