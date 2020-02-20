【武漢肺炎】中美打疫情口水戰　貿易協議低調行進中

據國家衛健委數據，截至2月20日上午8時05分，全國確診病例74654宗，過去一日再多108人不治，累計增至2118人死亡，疑似病例5348宗，治癒病例16154宗。在重災區湖北，確診病例62031宗，累計2029人死亡，10337人治癒。

美高官「畫公仔畫出腸」

疫情爆發之後，中美之間同心同德的說話少，針鋒相對的批評多。中方一度斥責美方沒有提供「實質協助」之餘，還帶頭封鎖中國，製造恐慌，外交部又不滿美方批評其防疫措施，多次明示暗示美國「五十步笑百步」，自身防範疫症不力，致使流感疫情下以萬計國民死亡，所以應該先檢討自己，才去挑剔他人。

中方的講法部份出自「意氣」：帶頭封關的是盟友朝鮮，平壤於1月22日宣布禁止外國人入境，比武漢封城還要早；論年度流感，中國官方參與的研究顯示，估算中國的病死人數是8.8萬人，至於H1N1流感的來源地則是墨西哥，不是美國；美方聲稱曾數度提出派員赴華協助，不過遭中方置若罔聞，未知其故。

1月15日，中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在華盛頓同美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署中美第一階段經貿協議。

一個巴掌拍不響，美國的說話確實有欠厚道，白宮經濟顧問庫德洛明言，對中國的防疫表現感失望，而商務部長羅斯更是「畫公仔畫出腸」，認為中國疫情有助重振美國製造業。好聽一點是冷眼旁觀，難聽一點簡直是幸災樂禍，中國面對美方如此態度，特意打一場口水戰表明立場，其實都無足深怪。

中國仍致力履行「爆買」清單

口水戰還口水戰，疫情到現階段已漸次緩和，1月中旬簽署的中美貿易協議亦已穩步行進中。先講關稅，迄至2月14日，亦即協議正式生效之日，美國擱置12月一輪的加稅計劃，並把1200億美元消費類產品，從15%降至7.5%，而中國則已於早前將9月一輪關稅稅率減半，涉及750億美元美國貨。

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實則關稅開徵的基本盤沒變，中國從未跟隨美國「對等加徵」，但已減稅「釋出善意」，美國仍針對3000億美元中國貨，照收25%關稅不誤。早前有消息指，中方希望華府有鑒於疫情嚴峻，可以調整協議的執行步伐，然而中方尚未正式啟動相關條款，實際行動亦暫時顯示，北京致力履行2千億美元「爆買」清單。

國務院關稅稅則委員會便發布公告，自3月2日起，接受相關中國境內企業申請，對自美採購的進口商品在一定期限內不再加徵反制關稅，支持企業基於商業考慮從美國進口商品。可申請排除商品清單涉及自美進口豬肉、牛肉及大豆等696項商品。

大選前料美方無太大動作

另一方面，就「食品和農產品貿易」一章，美國要求中國須在2月14日或之前，完成修訂檢疫法規，「認可」美國的食品檢驗和衛生標準，簡化手續，以「促進雙方之間食品和農產品貿易增長」。2月17日，中國農業農村部網站便公布，已經解除對美國禽類及禽類產品的進口限制。

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必須指出的是，部份內容執行情況未明，例如「知識產權」部份，中方須於2月14日或之前，向美國提交「行動計劃」，內容包括修訂本國調查、檢控、處罰等刑事民事標準，而這部份未見諸於公開報道。就「爆買」清單，尚不能排除中美私下談妥，表面上撤關稅和重啟進口以作鋪路，實際上卻減慢購買速度。

迄今為止，正反兩面都好，未見得一時疫情動搖了中美大局，首階段協議大體運作良好，而在年底大選前，美國對華大概止於「適量施壓」，但不見得會有太大動作，畢竟總統特朗普要展示對華強硬的形象，但不能為此將作為「唯一成果」的貿易協議丟棄，據傳他最近便否決了鷹派建議，不再就「華為封殺令」加辣，又拒絕收緊對華高科技出口管制。