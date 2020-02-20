【快評】駱惠寧向港區人大、政協發公開信　文風作風不同以往

中聯辦主任駱惠寧今天（20日）向港區人大、政協發出題為《同舟之情，攜手走過崎嶇》信件，以信心、愛心及齊心三個「心」談抗疫，他承認疫情暴露了國家在公共衛生方面的短板，但強調「信心是最有效的疫苗」，中國完全有信心、有能力早日戰勝疫情。

信件主要是在當前新型冠狀病毒疫情在包括香港在內的整個中國蔓延的情況下，通報被困日本鑽石公主號郵輪的106名香港人已經抵達香港，介紹中國內地和香港的疫情，稱讚兩地抗擊疫情的精神，就香港應該如何應對這一困難時刻發出建議和號召，告知中聯辦接下來將採取的一些做法，等等。

駱惠寧在2020年1月初獲任香港中聯辦主任之職，而之前擔任的全國人大財經委員會副主任一職並未辭去。鑑於這場疫情已經不僅橫跨香港與內地，在香港的走勢還有很大的不確定性，而且傳播至中國之外，由駱惠寧向港區人大代表和政協委員做出上述表態，既順理成章，也有所必要。

在幾天前的2月17日，駱惠寧走訪了多家中資機構，考察關係到香港基本運行的民生物資和能源供給，以及金融穩定等方面的重要事項。

觀察這份信件提要，用詞温雅親和，不失樸實自然，與官文明顯不同。例如「豈曰無衣，與子同裳；丹心寸意，皆為有情」，「山川異域，尚且風月同天；血濃於水，豈能袖手旁觀」，「船大好頂浪」，「沒有越不過的山，沒有跨不過的坎」。

駱惠寧在提要中總計使用了10次的「心」字，十分引人注目。例如，「我們需要隔離的是病毒，而不是人心」，還表示希望以「信心」、「愛心」、「齊心」為國家出力、為香港盡責。

值得一提的是，在1月15日駱惠寧到港履職後首次出席新春酒會時，以《共同珍惜香港這個家》為題發言，行文風格與之相近，出乎很多觀察者預料，被評「吹和風」。而這種「動之以情，曉之以理」的方式，或許也將是駱惠寧今後任職中聯辦主任的工作基調。

另一方面，駱惠寧對香港治理的問題和方向又稱得上是「直言不諱」。提要稱，「這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻。這是一個要冷靜理性、不要製造恐慌的時刻。這是一個要同舟共濟、不要以鄰為壑的時刻。謠言和恐慌，會讓疫情火上加油。」

香港各界都應該認識到，這次疫情關係到所有香港人的生命安全，切不可再度滑入糾結於政治分歧的慣性軌道中去，必須嚴肅認真應對。港府也必須擔當負責起來，如果不能消除謠言和恐慌，不只是無助於疫情防控，可能還將造成更多香港人的傷亡。

對於中聯辦而言，駱惠寧則提出今後會用「面對面 」與「鍵對鍵」兩種方法，更好地溝通交流。「面對面」容易理解，「鍵對鍵」可能是指通過更為便捷的互聯網渠道更多地對外溝通，傳達中聯辦以及中央政府的信息。

目前內地疫情正在經歷困難時刻，也在經歷轉折過程。其所積累的很多經驗教訓可以與香港進行溝通分享。待內地疫情防控有所好轉後，其龐大的防治資源，也可為香港提供一定的幫助。中聯辦應該在其中發揮應有作用。

總之，這份信件內涵十分豐富，而且有許多不同以往之處。由此也得以管窺駱惠寧這位新任中聯辦主任的新角色、新定位，以及新的工作方式。對於疫情威脅下的香港來說，駱惠寧的表態是十分及時和必要的，應該引起足夠的重視。