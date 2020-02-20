【武漢肺炎·兩會前瞻】四名高層官員或面臨人事調整

今年兩會將因新冠肺炎疫情影響推遲。具體推遲到何時召開，將由日後召開的全國人大常委會（2月24日）和全國政協常委會（日期未定）視疫情發展而作出決定。北京政情分析人士認為，全國人大和全國政協常委會在決定兩會延期到何時召開的同時，或許將涉及人事任免，有四名高層官員最值得關注。

受新冠肺炎疫情影響，一年一度的全國兩會將推遲召開。這也是1949年以來，兩會首度因公共衛生事件而延期。（路透社）

第一位是香港中聯辦主任駱惠寧。駱惠寧卸任中共山西省委書記後，於去年12月28日獲任全國人大財政經濟委員會副主任委員。今年1月4日出任香港中聯辦主任，2月13日兼任國務院港澳事務辦公室副主任。香港中聯辦主任常駐香港，從一國兩制的角度考慮，中聯辦主任恐怕不太適合同時在全國人大任職，因此駱惠寧很可能辭去全國人大財政經濟委員會副主任職務。

全國人大專門委員會副主任出任新職後，辭去副主任職務已有先例。比如現任新疆維吾爾自治區政府主席雪克來提·扎克爾，2011年6月獲任全國人大民族委員會副主任，2013年12月回新疆任自治區人大常委會黨組書記、主任候選人，2014年2月，雪克來提·扎克爾即辭去全國人大民族委員會副主任職務。

第二位是國務院港澳辦主任夏寶龍。夏寶龍在2018年3月出任全國政協副主席兼秘書長，今年2月13日兼任國務院港澳辦主任。全國政協秘書長工作繁重，事無鉅細。鑑於夏寶龍已經執掌港澳辦，他很可能因工作變動辭去全國政協秘書長職務。像當年的廖暉一樣，任全國政協副主席、國務院港澳辦主任。2月17日全國政協召開主席會議，夏寶龍缺席，已經可以看出端倪。

而全國政協秘書長任期內中途辭職也有先例。比如1994年3月1日，宋德敏在全國政協常委會上辭去全國政協秘書長職務，同年3月19日，全國政協大會補選朱訓為全國政協秘書長。

第三個受關注的是因武漢肺炎疫情被免職的湖北省委書記蔣超良。蔣超良現年63歲，離正部級退休年齡65歲還有兩年，被免職時，中共官方的通報「蔣超良同志不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務」，為他轉任新職埋下了伏筆。

從1981年進入銀行系統，一直到2014年出任吉林省省長，中間除了有近兩年時間擔任湖北省副省長之外，蔣超良一直在金融領域工作，曾任中國人民銀行行長助理、交通銀行董事長、國家開發銀行行長、中國農業銀行董事長。作為金融專家，蔣超良有可能提前退居二線，回到自己熟悉的領域，出任全國人大財政經濟委員會副主任或全國政協經濟委員會副主任，從而在武漢肺炎疫情的風口浪尖中得以平安着陸。

國家衛健委主任馬曉偉是否會被問責，引發外界關注。（資料圖片）

最後一名值得關注的高官是國家衛健委主任馬曉偉。武漢肺炎疫情給中國造成巨大的政治與經濟損失，日前中共已雙雙免去湖北省委書記蔣超良與武漢市委書記馬國強的職務，而作為國家衛生管理部門一把手，馬曉偉無疑應該承擔一定的領導責任。

鑑於自改革開放以來，每逢發生特別重大事故（事件）後，問責國務院主管部門一把手以謝國人，已經成為慣例。馬曉偉是否會提出引咎辭職或者被免職，引發外界關注。而答案將在2月24日舉行的全國人大常委會會議上揭曉。

當然，以上人事分析僅限於猜測，會不會發生，實際情況如何？只能等待全國人大與全國政協常委會的決定公布後方可知曉。