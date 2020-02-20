【武漢肺炎】媒體曝「應收盡收」未落實問題　孫春蘭逐個批示救治

國務院新聞辦公室今天（20日）在武漢舉行新聞發佈會。值得關注的是，這是中央指導小組首次在湖北舉行發佈會。此次發佈會透露，針對媒體披露的每一個「應收盡收」沒有落實的問題，國務院副總理孫春蘭都做過批示，指示立即核實，進行救治。

據官方播報畫面顯示，出席此次發佈會的有中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽，中央指導組成員、發展改革委副主任連維良，中央指導組成員、衛健委黨組成員、中醫藥局黨組書記、副局長余豔紅。

國新辦舉行中央赴湖北指導組組織開展疫情防控工作情況新聞發佈會。（新華社）

丁向陽表示，這場突如其來的疫情，是新中國成立以來的一場非常戰「疫」，病毒來勢之兇，疫情傳播之烈，範圍擴散之廣，全社會所面臨的挑戰和壓力之大，應該說堪稱是前所未有。中央派指導組到來，是告訴武漢和全國人民，武漢不是「孤島」，武漢不是孤軍作戰。

孫春蘭率中央指導組指導督導湖北省、武漢市刻不容緩依法採取果斷措施，真正做到應收盡收、不漏一人。圖為2月8日，孫春蘭在武漢雷神山醫院視察。（新華社）

針對中央指導組抵達武漢後的工作細節，丁向陽表示，「以孫春蘭副總理為組長的中央指導組，於正月初三（1月27日）來到武漢。」早在1月22日，孫春蘭就到武漢調查、督察防控工作，做了兩方面工作部署。

一是武漢「封城」。按照習近平指示，要求武漢要進行交通的隔離，這是外防輸出的重要措施，保護了全國，也是保護了武漢。

二是要求武漢延長假期。指導組到達正值假期，指導組和湖北省委、省政府，武漢市委、市政府研判，決定抓緊研究假期延長的問題，並報國務院同意。如此，湖北和武漢在全國春節假期延長的基礎上又延長了10天。除了武漢當地的人民群眾，在武漢探親、休假的外地群眾也享受這個政策，鞏固了先前部署的措施。

丁向陽表示，這些外防輸出，內防擴散的措施，從源頭上對遏制疫情蔓延起到了有效作用。但在疫情沒有發展到一定程度的時候，對人群的隔離、武漢交通的阻斷，大家不理解，認為這是小題大做。「我們寧要微詞，不要危機。」丁向陽說。

發佈會上，丁向陽還對媒體的監督表示了感謝。他透露，媒體發現的每一個「應收盡收」沒有落實的問題，孫春蘭都做過批示，指示立即核實，進行救治。

此外，丁向陽指出約談武漢市、區有關負責人，目的就是釋放失職失責必須追究的強烈信號。

2月16日，國務院副總理孫春蘭率中央指導組來到隨州市，實地指導社區疫情防控。（新華社）

1月25日，中央政治局常務委員會召開會議。會議決定，向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。如今，中央指導組赴湖北已有25天。

2月8日，中央指導組在武漢發出動員令，不折不扣落實「四類人員」分類集中管理措施，切實推進「應收盡收、不漏一人」。

此後兩日，武漢城區1,100多個社區開展拉網式、網格式大排查。

2月9日，武漢再次動員推進全市1,100多個社區危重病人收治、疑似患者隔離、核酸檢測等工作，將排查出的所有確診患者、疑似患者全部集中收治、分類隔離。

2月10日，湖北全省住宅小區全面實行封閉管理。

2月14日，孫春蘭率中央赴湖北指導組來到湖北省疫情防控指揮部，要求發起武漢保衛戰、湖北保衛戰全面總攻。

2月16日，湖北省委常委、武漢市委書記王忠林召開視頻會，部署開展為期3天的集中拉網式大排查，摸清底數。

2月19日，中共官媒新華社報道，中央赴湖北指導組連日來指導地方千方百計救治患者，提高收治率和治癒率，降低感染率和病亡率。孫春蘭指出，湖北武漢疫情防控發生了一些積極變化，但形勢仍然嚴峻。救治工作一定要關口前移，避免輕症發展成重症。

2月20日，就在中央指導組武漢發佈會結束之後，武漢和湖北出台了兩項政策。

一是經過三天拉網大排查之後，武漢實行「雙測温兩報告」。

居家人員每日上午、下午各一次測量體温，超過37.3℃必須立即如實向社區（村）報告，有工作單位的人員還應同時向所在單位報告。區防控指揮部統一安排發熱人員就診，並根據情況分類處理。

二是湖北全省繼續延遲復工開學。

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，湖北省內企業先按不早於3月10日24時前復工；學校延期開學，具體時間根據疫情防控情況，經科學評估後確定。