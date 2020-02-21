【武漢肺炎】《環時》：世界各國應與華合作建立體系應對病毒

目前，新型冠狀病毒已經擴散至全世界多個國家和地區。《環球時報》2月20日發表文章稱，一旦新冠病毒真的轉成慢性冬季傳染病，那麼它在世界其他地區爆發將不可避免。文章說，世界各國應當與中國通力合作，共同建立起一個在全球範圍內積極應對新冠病毒的體系。

文章稱，到目前為止，中國在湖北以外的戰場上取得了顯著成果，疫情向全國大規模擴散的危險被遏制住了，湖北省內的形勢亦開始明顯好轉，但是疫情是否能夠很快被根除，還是不確定的。不少專家認為，不能排除新冠肺炎轉成慢性流感那樣，從此長存於人間。

早前，中國工程院副院長、呼吸與危重症醫學專家王辰及中國疾控中心原副主任楊功煥均曾表示，新型冠狀病毒可能會毒性弱化，最終成為類似流感的疾病。

19日，日本，一名遊客走下鑽石公主號郵輪。（路透社）

而《環球時報》文章稱，迄今中國並沒有找到對抗該病毒的特效辦法，世界各國應當與中國通力合作，共同建立起一個在全球範圍內積極應對新冠病毒的體系。

文章以日本舉例稱，日本有發達的醫療體系，社會對流行病的警覺也比較高，但是新冠病毒還是猛烈襲擊了郵輪「鑽石公主號」，此外日本本土也出現了較多病例，這一切反映出在新冠病毒面前各國社會都有其脆弱性，一旦此疫情跨年傳播，下一個嚴重受害的國家和社會說不定是誰。

文章稱，美國一些政客把新冠病毒稱為「中國病毒」，《華爾街日報》刊登題為「中國是真正的『亞洲病夫』」的種族主義文章，這樣的輕薄、偏見和傲慢是十分危險的，說不定什麼時候，這樣的趾高氣昂會遭到致命的反噬，導致沉重代價。文章表示，人類社會必須向那些現實和潛在的公共危機分配更多注意力，克制對地緣政治和意識形態等其他鬥爭的着迷。

文章最後指，美國和西方的政治及輿論精英們處在最有能力影響全球注意力如何分配的位置上，他們必須承擔起避免誤導世界公眾的責任，幫助人類社會在新風險正在聚集的方向上警鐘長鳴。