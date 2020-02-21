【武漢肺炎．觀察】防控疫情與復工復產　地方官的一場能力比拼

隨着湖北之外全國各省新增冠狀病毒肺炎確診人數的接連下降，如何在控制疫情的同時儘早恢復生產，成為各地方政府面臨的最大問題。

此前，因為湖北疫情防控過程中的各種遲鈍和失措，輿論指出疫情像一面照妖鏡，照出了湖北官場的眾生相。其實，對於中國大陸官場來說，疫情防控和復工復產同樣是百年一遇的政壇大考。

不同的防控手段和復工方式，就是各地官員的一場執政能力答卷。如果說，在疫情防控過程中，被稱讚最多的是河南，那麼復工過程中，走在各地前列的無疑是浙江。

2020年1月14日，尹弘正式當選為河南省省長。（人民網）

官媒短信大喇叭 河南立體宣傳帶紅省長

武漢1月23日「封城」，新型冠狀病毒肺炎疫情也開始在中國各地大爆發。輿情惶恐的同時，「如何搶走河南省長」「能不能借河南省長用幾天」也成了網絡熱詞。

據稱，在武漢疫情爆發時，河南是中國大陸防控最早的省份之一。甚至在武漢官方未承認疫情存在「人傳人可能性」之前（2019年12月底），河南就宣布停發來往武漢的客運班車，實行全面排查武漢甚至外來人口，交通要塞檢測體温，地鐵小區消毒，暫停娛樂設施等措施。

1月25日，河南省啟動重大突發公共衛生事件Ⅰ級應急響應。省長尹弘當天甚至放話「疫情防控期間，聯防聯控負責人可以代表省政府安排工作。」

在疫情防控的宣傳上，河南省政府新聞辦及時召開發佈會，省級主流視頻和文字媒體、手機短信、村頭喇叭張貼在大街小巷的諸如「帶病返鄉，不肖子孫」的土味標語，說的通俗一點是五花八門能用的宣傳渠道全部開通，各類信息密密實實。讓河南成為當時中國互聯網的熱搜詞。

中國各地的防疫情宣傳標語。（@最咸寧）

同一時間段，河南版「小湯山醫院」也從1月27日開始在鄭州開建並在2月5日交付使用，基本同步武漢版的「小湯山醫院」。在疫情最嚴重的時候，河南省長尹弘現身疫情一線唐河、南陽、駐馬店等地視察，被河南網民稱讚為「好官」。可以說，在近年的中共政壇上，官員能被民間輿論自發地如此評價並不容易。

正在這樣的立體管控手段之下，作為和湖北省交界線最長的人口大省，河南並未出現失控性疫情傳播，其「不近人情」式的交通管控也有效地阻斷了病毒借道河南向中國華北地區擴散的速度。

尹弘籍貫浙江，1963年6月出生於上海，並一直在上海任職，直至2019年11月，尹弘從上海市政法委書記任上調任河南，補缺已調任寧夏黨委書記的前省長陳潤兒。這期間唯一「脱離」上海政壇是他在2001年作為上海第三批援藏幹部聯絡組組長遠赴西藏任日喀則地委副書記的3年。這段「援藏」的艱苦經歷對，也成為尹弘頗為重要的仕途加分項。

所以在河南疫情防控引起輿論關注之後，不僅有中國網民稱讚尹弘「浙江人踏實」喊出「硬核河南」的口號，也有聲音說「尹省長在這次抗擊疫情的戰役中為河南帶去了上海的務實作風。」

浙江包專列專機「搶人」

疫情讓整個中國停擺近乎一個月，停工停產令經濟損失慘重。在疫情稍有緩和後，如何有效控制疫情的同時儘快安全復工復產成為各級地方官員的頭等大事。而作為外來人口大省的浙江，在全國領先一步，率先打響了搶人大戰。

在其他省份為了控制疫情輸入而不惜用強勇手段將外來人口拒之門外的時候，浙江省委在2月4日就印發《關於疫情防控期間妥善做好省重點項目復工工作的通知》，隨後及時部署續建省重點項目復工工作。

2020年2月16日，中國鐵路定製務工人員返程專列從貴陽北站開出，近300名貴州籍務工人員乘車前往杭州市，圖為務工人員與列車員在G4138次返程專列上合影。（新華網）

從基建等室外工程開始，富春江特大橋建設項目等國企項目率先開工。不僅如此，以中小民營企業稱著於整個中國的浙江更是在此時開始了一場轟轟烈烈的「搶人大戰」。眾所周知，很多中小企業僱傭的流動人口比較多。當外地人員無法及時返回，不僅意味着民營企業無法繼續運轉，也就意味着政府的復工目標無法實現。被中國網民成為「硬核復工」的浙江模式由此開始。

在大約2月7日前後，浙江舟山市就發佈《關於做好舟山企業返工人員交通保障服務工作的通知》，率先開闢企業人員網上申報系統，政府給予50%的運費補貼，鼓勵企業包車接員工返回舟山。

浙江省省會杭州市在2月9日出台《關於嚴格做好疫情防控幫助企業復工復產的若干政策》，對疫情相對平穩、杭就業人員集中的貴州、四川等地區，由政府包下高鐵專列，讓員工免費坐專列來杭州復工。

之後為了有效引導工人回流，從湖州到寧波，從義烏到湖州，從嘉興到海寧……包車、包專列、包轉機等各種大手筆方式更是在浙江各市時間競相上演，引發輿論關注。

在2月17日浙江省新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，浙江省發改委副主任胡奎介紹，浙江根據大數據分析，建立了覆蓋全省90個縣市區的復工復產監測體系，動態掌握和開展企業復工工作。

其實不僅是復工時期的各種大手筆引人瞠目，浙江的疫情防控甚至也走在了「硬核」河南的前面。1月23日武漢「封城」當天，浙江就率先啟動浙江重大突發公共衛生事件一級響應。1月23日晚間，廣東省繼浙江之後宣布啟動廣東省重大突發公共衛生事件一級響應。之後才是湖南、北京、上海、天津、安徽、重慶、四川等在1月24日陸續啟動重大突發公共衛生事件一級響應。

2月20日晚，四川免費返粵專列抵達廣州南站，廣東省正持續與雲南、廣西、四川等省（區）聯合組織點對點返粵返崗專列，滿足企業復產的用工需求。圖為務工人員按不同目的地集合。（中新社）

而正在進行的復工復產，每年GDP位居中國各省排名第一位的廣東省也行動迅速，在2月6日廣東省政府就印發支持企業復工復產促進經濟穩定運行「20條」。在此之後，天津，山東也紛紛推出自己的支持復工政策以及各種直達包車服務。

一邊是疫情防控需要的人員隔離，一邊是復工生產需要的人員聚攏，如何在這種矛盾中二者兼顧，不僅考驗中南海，也考驗中國各地政府，各地方官的能力優劣，也正在和將會在這兩場大考中暴露無遺。