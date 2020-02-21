【國民黨主席之爭】頹勢是長期制度性積累　郝江各有不同可能性

本次國民黨主席補選總是被外界視為是一場「世代之爭」，此段形容凸顯了郝龍斌與江啟臣之間的最大不同：兩人將近20歲的年齡差距。但從另一個角度反思，也正是這兩人同為黨內菁英派的形象相仿，加上彼此的兩岸論述，以及替國民黨爭取年輕人支持等主張，原則上大同小異，才使得郝、江的年齡大小差距，成為國民黨主席補選唯一歧點。

但事實上，若從國民黨整體的角度出發，郝龍斌、江啟臣在近、中、遠三個層面，仍可能替國民黨帶來不同的發展。

郝龍斌目前已提出具體政見，包括副主席職務、負責青年工作的副秘書長，一定要開放年輕世代的人擔任，反之江啟臣方面暫無如此明確的承諾。因此黨內年輕一代多數傳達出更欣賞郝龍斌對黨務的主張。（洪嘉徽／多維新聞）

首先，在近程方面，江啟臣是現任立法委員，也曾任國民黨立法院黨團總召，若由江主導國民黨，未來立院議事問政勢必會成為政治攻防的核心，形成黨中央與立院黨團的議題攻防一條鞭，避免議題熱潮已過，黨內智庫的彈藥補助才姍姍來遲等窘境。透過民意代表上傳民情，也可望促使國民黨一改「不接地氣」的陋習。反之，若由郝龍斌執掌黨機器，儘管郝強調國民黨須檢討「又老又紅」的破舊形象，不可否認是國民黨重生的關鍵，但郝龍斌能與立院黨團之間勢必需要時間磨合，若只論議題攻防一條鞭，郝龍斌恐難以帶給國民黨立即見效的變革。

中程方面，郝龍斌本次挑戰主席大位，再度承諾不選下任台灣總統，並以「無私」作為自己最大的號召。倘若郝龍斌任內能替國民黨確立一套候選人選拔制度，並從此按表操課，避免國民黨重演2020年大選初選規則一改再改，弄到最後就算結果出爐，誰也不服誰的難堪戲碼，將是國民黨中程發展的關鍵。

然而江啟臣不僅有留美博士光環，投身立委選舉更連戰皆捷，假如郝龍斌是替國民黨打造接班梯隊的造王者，江啟臣與之不同的是，江自己就是接班梯隊成員。若再經黨務操盤歷練，則更確立接班梯隊的領頭羊地位。只要江能表現穩健，避免露出可能遭抽梁換柱的小辮子，可想而知，國民黨的接班過程將能省下不少內爭權鬥。

江啟臣不僅有留美博士光環，投身立委選舉更連戰皆捷，假如郝龍斌是替國民黨打造接班梯隊的造王者，江啟臣與之不同的是，江自己就是接班梯隊成員。（洪嘉徽／多維新聞）

放諸遠程，郝龍斌、江啟臣不約而同均強調替國民黨爭取年輕人支持的重要性，這對國民黨長期發展都是有益的。另一方面，郝龍斌目前已提出具體政見，包括副主席職務、負責青年工作的副秘書長，一定要開放年輕世代的人擔任，反之江啟臣方面暫無如此明確的承諾。因此黨內年輕一代多數傳達出更欣賞郝龍斌對黨務的主張，儘管郝比江年長了20歲。

不過就算如此，在這波國民黨世代革新的聲浪中，江啟臣仍普遍被台灣社會視為最可能接下黨主席職務的對象，此中關鍵恐在於，其實歷屆國民黨主席選舉都把爭取年輕人被視為重點，若以結果而論，皆沒有人成功做到。其中郝龍斌又長期擔任國民黨副主席，出現了「改革失敗者」高呼「改革」的弔詭現象，更放大了不如直接交棒給江啟臣這類中生代的聲量。

說到底，郝龍斌、江啟臣各自都可能替國民黨的未來，帶來不同的發展，但是兩人各自的不同特質，也可能帶來不同的侷限性。退萬步言，國民黨當前的頹勢，終究是長期制度性的積累，若以為能天下掉下來一個完美無缺的「聖人」來「撥亂反正」，未免太過不切實際。