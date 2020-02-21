【武漢肺炎．官場】防控疫情不力　湖北20天撤換3名衛健委主任

新冠肺炎疫情仍在蔓延，湖北官場還在持續洗牌。據湖北鄂州市委組織消息，已提名免去王時文鄂州市衛健委主任一職，提名由萬福堯接任。

2月18日晚，中共鄂州市委組織部發布《鄂州最新有關領導幹部職務任免》：提名免去王時文市衛健委主任職務，提名市中心醫院黨委書記萬福堯接任市衛健委主任，同時免去其市中心醫院黨委書記職務。

梳理發現，從1月30日至2月18日20天時間內，湖北省有3名衛健委主任相繼被免職。

1月30日，黃岡衛健委主任唐志紅因「一問三不知」被免職；2月11日下午，湖北省十三屆人大常委會第十四次會議以網絡視頻會議形式召開。會議決定任命新任湖北省委常委王賀勝為湖北省衛健委主任，決定免去劉英姿的湖北省衛健委主任職務；2月18日，鄂州市衛健委主任王時文被提名免職。

自湖北武漢疫情爆發以來，湖北官場飽受詬病，成為了輿論的靶子。隨着疫情形勢嚴峻，湖北官場恐難逃一場政治整頓，而問責與整頓就是一個警醒。

根據官方公開的簡歷，王時文在2014年進入醫療衛生系統前，沒有在衛生系統的任職經歷，也並非醫學、衛生相關專業出身。

而擬任接替王時文的萬福堯，是鄂州市中心醫院黨委書記。同濟醫科大學醫學碩士出身，任職經歷十分豐富，曾先後在鄂州市衛生防疫站、市勞動局、鄂城區花湖鎮、 鄂城區委組織部、市人大常委會機關、市衛生局、市衛生計生委等單位任職。

萬福堯任市衛生局副局長一職最長，達11年，後機構改革，衛生局組建衛生計生委，又任市衛生計生委副任2年多。

萬福堯與王時文曾在市衛生計生委共事一年多，當時王時文任市衛生計生委黨組書記，萬福堯任市衛生計生委黨組成員、副主任。

值得一提的是，此次，王時文是被「提名免職」，而非直接免職。根據《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》第四十四條規定，縣級以上的地方各級人民代表大會常務委員會行使的職權包括：根據省長、自治區主席、市長、州長、縣長、區長的提名，決定本級人民政府秘書長、廳長、局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案。

因此，未來鄂州市人大常委會召開會議時，將正式決定王時文、萬福堯的任免事項。