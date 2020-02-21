【港澳系統人事調整】駱惠寧巧妙傳信　中央用人效果顯現

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今天（21日）本港累計69人染病。

香港中聯辦主任駱惠寧昨天（20日）通過網絡致信港區全國人大代表和政協委員，題為《同舟之情，攜手走過崎嶇》。雖然說是寫給人大代表和政協委員，但因為網絡是公開的，他的這些話也可以視為說給香港人聽的。信件傳達出了豐富的內容，也釋放了很多值得重視的信號。

駱惠寧致信香港人

這場疫情來勢兇猛，關係重大，一旦失控，香港各方都是承受不起的。作為中聯辦主任的駱惠寧也確有必要在當下這一關鍵時刻發出聲音。不過難處在於，中聯辦需要尊重香港的高度自治，既能提醒香港執政者，又能讓香港市民聽到和接受，至少不會產生反感和排斥。而這封信一定程度上兼顧了各個方面，實現了多重目的。

駱惠寧傳達的信息是清晰的。信件沒有避諱中國內地的問題，承認疫情「暴露了我們在公共衛生方面的短板，警示完善國家應急管理體系的必要，敦促國人對生活方式的反思」。與此同時，也明確指出的香港的問題並做出指向，這一點主要體現在三個「我想說」裏，即「這是一個要科學應對、不要政治操弄的時刻」，「這是一個要冷靜理性、不要製造恐慌的時刻」，「這是一個要同舟共濟、不要以鄰為壑的時刻」。這些說法或者說是號召，值得香港各界認真對待。

在這封信的3,000餘字中，「心」字出現了28次。駱惠寧着重強調了三個「心」，分別是「信心」、「愛心」和「齊心」，可以說是「曉之以情，動之以理」。只要不是鐵石心腸，不被謠言和偏見完全矇蔽了雙眼，應該都能體會得到這些交心和肺腑之言所所藴涵的同為中國人的真情實感。

香港自1997年回歸以後，20多年裏一直得到中國內地的無私支持。即使在中國疫情最艱難的時刻，也把內地生產的1,700萬個口罩運往香港。當然，香港也有很多人關心內地的情況，例如駱惠寧所說的有香港居民「千里走單騎」，通宵駕車把兩萬個口罩從香港送到温州。這些都是需要認可和弘揚的正面事例，也應該是一個國家裏守望相助的正常之舉，在任何國家都會得到鼓勵。

中國內地和香港的疫情都還有很大的不確定性，香港人也普遍面臨着嚴重的生命危險。此刻雙方更應該加強溝通與合作，也只有這樣才能更好地保障彼此的安全。

駱惠寧選擇在當前情況下通過公開致信港區人大和政協的方式發出措詞温雅親和、樸實自然、明確堅定的聲音，爭取最大公約數，就是以一種巧妙的角度切入香港政治，發揮作用，足以體現其作為一名曾經的「地方大員」的政治智慧和政治手腕。駱惠寧的這一做法顯然在以往港澳系統裏並不多見，或者說是以往所欠缺的。由此展現出來中聯辦新的工作方式和新角色，或許將成為未來的常態。

或由中聯辦副主任盧新寧撰寫

這封信件的文風也與以往官方文宣樣式明顯不同。除了情真意切，還用字考究、旁徵博引、文采斐然，使用了許多別有意藴的古語詩詞，例如「豈曰無衣，與子同裳；丹心寸意，皆為有情」，「山川異域，尚且風月同天；血濃於水，豈能袖手旁觀」，「船大好頂浪」，「沒有越不過的山，沒有跨不過的坎」。

觀察人士認為，這一信件的文風與中聯辦副主任盧新寧之前所寫文章十分相近，可能是由她着手撰寫。

駱惠寧1月6日見香港傳媒，發表就職後首度公開談話，中聯辦副主任盧新寧（後右）陪同。（中新社）

盧新寧畢業於北京大學中文系古典文獻專業，並考取了該專業的研究生。從1991年至2019年近20年時間裏，她一直在官媒《人民日報》工作，並從記者、編輯升任報社副總編輯。2019年3月，盧新寧被調任中聯辦副主任。

2012年7月北京大學中文系畢業典禮上，盧新寧發表了一篇名為《在這個懷疑的時代，我們依然需要信仰》，被廣為流傳。2019年1月，央視欄目朗讀了這篇文章。2019年4月，盧新寧在香港出席「慶祝中華人民共和國成立七十週年—紀念五四運動一百周年圖片展」開幕式，演講了她的「三個心願」，再度引起關注。

這兩篇文章的文風與此次駱惠寧致信港區人大代表和政協委員的文風頗為相似。因此，駱惠寧這封信件應該是多人合作的產物，既有他本人的立意，基於明確的政治立場和底藴，展現了政治人物的智慧和手腕，經歷盧新寧等人的創作與打磨後就能以一種能夠被各方都接受的方式展現出來，帶有明顯的文人氣息，飽含深情，令人信服。

長時間在政治性媒體工作的盧新寧並不只是長於文字，其對於原則性問題的態度和觀點又是堅定明確的，甚至不失強硬尖鋭。她在2019年8月在香港出席「慶祝中華人民共和國成立70周年——開國元勛朱德總司令(香港)大型展覽」時說，「熱愛自由，但不應包括欺凌和破壞的自由；珍惜法治，但不應包括容忍暴力的法治；追求民主，但不應包括製造割裂的民主。要看到，破壞比建設容易得多，而有些核心價值破壞了很難修復；對抗比對話更轟動，但對話更需要耐心和勇氣。」

8月28日，慶祝中華人民共和國成立七十周年——開國元勛朱德總司令（香港）大型展覽開幕典禮 在香港中央圖書館舉行。圖為香港特區行政長官林鄭月娥（前排左四）、朱德之孫朱和平（前排右三）、中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧（前排左三）、外交部駐港特派員公署副特派員宋如安（前排左二）等嘉賓高唱國歌。（中新社）

觀察人士指出，香港修例風波尚未完全平息，如今又面臨新冠病毒疫情的威脅。對於其中深刻複雜的矛盾問題，既要敢於鬥爭，也要善於鬥爭。另一方面，香港治理又是一個宏大全面的課題，面臨很多現實的約束，需要以合適巧妙的方式溝通聯絡各個方面，爭取到最大公約數，以引領香港與內地共克時艱，共同改革和進步。

另外，從盧新寧到駱惠寧，再到新任港澳辦主任夏寶龍先後履職，也可以發現中央層面用人換人的效果正在逐漸顯現。