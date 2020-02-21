【武漢肺炎】內地5所監獄爆發疫情　胡錫進批防疫流於形式主義

內地有5所監獄爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。對此官媒《環球時報》總編輯胡錫進發文譴責稱，監獄的疫情防控顯然流於了形式主義，「表面上什麼都做了，但大多是花架子。」

較為封閉的監獄成為疫情重災區。（微博）

胡錫進在微博上發文質問，多地監獄發生嚴重聚集性疫情擴散，那裏要有多麼嚴重的思想鬆懈和管理漏洞，才會造成這樣的局面。並表示工作人員的社會接觸和監獄內部的防範這兩道關口都失守了。

他表示，前一段疫情防控主要是在春節和延長假期的時間裏進行的，這期間繼續保持運轉的很多是公有單位，其堅持工作為整個社會的基礎部門不停轉發揮了重要作用。但同時一些地方的形式主義毛病容易和防控措施交織在一起，形成潛在的疏漏點，病毒一旦真來就被攻破了。

對此，胡錫進呼籲各地須高度警惕。要好好敲打形式主義，讓各項排查和設防工作都落到實處。建立起來的制度一定要落實到底，不留死角，不能讓各種形式的熟人關係和「做給上級看」將防控制度割出一道道口子。

司法部監獄管理局負責人何平。（01直播截圖）

據悉，在2月21日的國務院聯防聯控機制發布會上，司法部監獄管理局負責人何平表示，截至2月20日24時，全國共有湖北、山東、浙江三個省的5個監獄發生了罪犯感染疫情。目前沒有發生監獄在押罪犯感染新冠肺炎死亡病例。

據通報，其中湖北武漢女子監獄確診230例，湖北漢津監獄確診41例、疑似9例。湖北省未成年人管教所疑似1例。山東任城監獄確診200例，疑似10例。浙江省十里豐監獄確診34例。司法部先後排出28個督導組，由廳局領導帶隊，赴各地監獄系統開展督查。

在問責方面，山東省任城監獄因防控不力發生較大範圍的疫情，省司法廳黨委書記、廳長兼監獄局黨委書記、第一政委，省監獄管理局黨委副書記、政委，省監獄局黨委委員、副局長，任城監獄監獄長，政委，副監獄長等八名領導幹部被免職。湖北省武漢女子監獄因發生較大範圍疫情，監獄長被免職。湖北沙洋漢津監獄一名幹警，因未如實報告生活軌迹，被給予黨內嚴重警告處分。浙江省十里豐監獄，因發生疫情，監獄長和政委被免職。公安機關對涉事幹警，以涉嫌妨礙傳染病防治犯罪立案調查。

根據上述通報，截至目前，因新冠肺炎疫情肆虐中國監獄系統內共有11人被免職，1人被黨內嚴重警告處分，1人被立案調查。