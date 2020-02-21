【人事變動】中央網信辦高層調整　總工趙澤良升為副主任

中央網絡安全和信息化委員會辦公室領導層調整，該辦總工程師、網絡安全協調局局長趙澤良，升任中央網信辦、國家網信辦副主任。

國家網信辦官網信息顯示，趙澤良已於2020年2月起升任副主任。（中央網信辦截圖）

據人社部官網周五（21日）發布的消息，國務院任免國家工作人員，任命趙澤良為國家互聯網信息辦公室副主任。此外，國家網信辦官網也已更新顯示，趙澤良現任中央網信辦副主任、國家網信辦副主任、總工程師，網絡安全協調局局長。

資料顯示，中央網絡安全和信息化委員會辦公室和國家互聯網信息辦公室一個機構兩塊牌子，是中共中央委員會的正部級直屬機構和中央網絡安全和信息化委員會的辦事機構，同時掛名為國務院辦事機構，經國務院授權負責中國網際網路內容管理執法。

公開資料顯示，現年58歲的趙澤良（1961年5月生）是河南商城人，歷任原國防科工委、原總裝備部司令部、國務院信息化工作辦公室、工信部等，2014年任中央網信辦網絡安全協調局局長，2018年兼任中央網信辦總工程師。

目前，中央網信辦領導層包括：主任莊榮文，副主任楊小偉、盛榮華、劉烈宏、趙澤良，5人都是「60後」，其中最年輕的是1968年10月出生的劉烈宏。

李忠被任命為人社部副部長。（網上圖片）

此外，人社部還同時公布，任命李忠為人社部副部長。李忠是四川鄰水人，現年51歲（1969年2月生），是人社部領導層中最年輕的一員。李忠歷任原國家體改委、原勞動保障部、人社部等，曾任黃山市委常委、副市長，人社部政策研究司副司長、新聞發言人、辦公廳主任。