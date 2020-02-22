【武漢肺炎】被中止的新增病例16天連續下降　被遺忘的監獄暗角

國家衛健委2月21日早上公布的20日全國新冠肺炎確診病例數據，讓人們的神經再次緊繃。據稱，2月20日0時至24時，全國除湖北以外地區新增確診病例258宗，打破自2月3日以來所保持的「16連降」大好局面，讓一度降到兩位數（45宗）的新增確診病例數量，重新反彈回三位數。

任城監獄有200名囚犯確診染病。（網上圖片）

令社會意外的是，中止這一積極信號的不是外界最為擔心的「復工潮」，而是曾經從未被注意到的監獄系統此起彼此傳來的壞消息。最先為公眾所知的是，2月20日，山東新增確診病例202宗，其中200宗來自任城監獄的囚犯，加上稍早前的7名幹警，2077人的任城監獄竟然有1/10人被確診感染。

隨後，浙江省十里豐監獄曾在1月中旬到訪武漢，然後繼續上班的幹警誘發多名罪犯感染的消息傳出，最後確認從1月30日至2月20日共計有34人確診。再接着，湖北省又重新排查數據，稱湖北省監獄部門以前沒有接入傳染疫情網絡報告系統，以致地方遺漏220宗確診病例。2月20日深夜，接到監獄系統手工報卡後，經過確認、審核，截至2月20日24時，監獄系統報告的271宗確診病例中，有51例前期已經納入相關地區的統計並公布。其餘的220宗確診病例和10例疑似病例則納入2月20日疫情數據進行訂正並公布。事實上，根據統計，至今湖北武漢女子監獄確診230宗，湖北省沙洋漢津監獄確診41宗，疑似9宗，湖北省未成年犯管教所疑似1宗。

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，中國官方一直試圖通過減少人員流動，儘量實施隔離，來降低病毒的傳播與擴散。監獄系統，這一被視為人口流動性最低的封閉系統，一度不在中國防控疫情的重點考量範圍內。但是未曾想到，恰恰是監獄在中國疫情防控形勢一片大好之際，會爆出如此多的確診病例。

武漢女子監獄有超過200名囚犯確診染病。（網上圖片）

中國政府似乎對地方監獄系統爆出的集體性群聚感染容忍度相當低，問責行動極為迅速，多個監獄負責人和領導當天即被免職，尤其是山東省司法廳黨委書記廳長，省監獄管理局黨委書記等多人。2月21日當天在一次新聞發佈會上，中國司法部監獄管理局負責人何平也低頭表達了內疚和心情沉重，並宣布正在對監獄系統採取五大措施，包括全面徹底排查、嚴格封閉隔離、嚴格追責問責等等。

不過，監獄之外，是否還有社會「暗角」是沒有被注意到的？李蘭娟院士說，確診病例多不可怕，可怕的是藏着的「漏網之魚」。

要知道，武漢確診病例暴漲，真實數字浮出水面的背後是，新任武漢市委書記王忠林下的死命令，是動員成千上萬的社區力量和支援下沉力量，拋開馬國強主政時期的數據而重新進行二次大排查所翻出的。第一次浪費那麼多精力、人力和物力，沒有窮盡每個潛在的感染者，這就是工作不到位、形式主義得出的惡果。

連日來，中國官民嚴陣以待，與病毒鬥爭，與不配合防控措施者鬥爭，與體制內的官僚主義、形式主義鬥爭，就怕有一絲一毫的鬆懈，導致前功盡棄。官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，監獄系統失守「真是不應該！這些地方要有多麼嚴重的思想鬆懈和管理漏洞，才會造成這樣的局面。那些監獄的疫情防控顯然流於形式主義，表面上甚麼都做了，但大多是花架子。工作人員的社會接觸和監獄內部的防範這兩道關口都失守了。」

事實上，這一點也不奇怪，只是心痛的是不該做不到吃一塹長一智。在不負責任的問題上屢屢栽倒，是不是也該警醒某些人了。