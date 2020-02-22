【武漢肺炎】神秘危險的病毒　觸動中國國家安全

由新型冠狀病毒導致的一場疫情，繼續在中國的國土上肆虐，對中國造成的損失難以估量，危害程度已經不亞於一場局部戰爭。 2月20日，中共中央指導組成員、中國國務院副秘書長丁向陽評論這次疫情稱「這場突如其來的疫情是建國以來的一場非常戰役，病毒來勢之洶、疫情傳播之烈、範圍擴散之廣、全社會所面臨的挑戰之大，堪稱前所未有。」 關於這場疫情仍然有很多不確定性，對於該病毒是如何生成，以及如何傳染到人，很可能最終也無法完全知曉。不過對於國家的執政者中共而言，這次疫情已然危害到中國的國家安全，是國安與國防相關領域不得不重視和提防的重要議程。

神秘難測的危險病毒

根據2月21日官方數據，截至2月20日24時，中國31個省級地區和新疆生產建設兵團累計報告確診病例數字已有75465，累計死亡2236人。當然如果沒有採取舉國動員、雷厲風行的防控措施，受感染者和死亡者的數字將遠遠不止這些，再加上對經濟、政治、外交等方面的影響，對中國的打擊也將是極為沉重的。

新型冠狀病毒的一大特性是傳播速度極快，研究稱其S蛋白與人體細胞一種蛋白酶的結合力比非典（SARS）病毒高出10倍以上。第二個特性潛伏期長，一般在10天左右，而且有接近一個月的更長案例，比SARS一般3至5天的潛伏期長得多，而且在潛伏期也有傳染性，這一特性也很有利於病毒的大範圍擴散。第三個特性是致死率相對較低，湖北以外地區2月3日病死率約有0.16%，高於一般流感的0.07%，但低於SARS的接近10%， 這種相對較低的致死率不至於造成更嚴重災難，卻也意味着病毒能夠與宿主共生，難以追查傳播途徑，從而有利於病毒傳播，造成社會癱瘓。另外，有研究稱該病毒與亞洲男性肺細胞結合律高於其他人群，這一點還需更多驗證。如果屬實的話，將更能證明這種病毒的指向性和攻擊性。

而且，疫情爆發的時間和地點的巧合與增加了其殺傷力。因為發生在農曆新年前後，數億中國民眾將會在這一時間段有集中和長距離流動。而始發地湖北武漢位於中部區域，是交通要衝，人口規模在千萬以上。

由此看來，新型冠狀病毒的出現有其偶然性，或者說還有很大的不確定性，但是爆發成為一場席捲整個中國的疫情卻有其必然性。不論如何，該疫情已然危害到中國的國家安全，因為它威脅到幾乎所有中國人的生命，繼而動搖整個國家賴以維繫的基礎，整個社會體系，經濟市場不得不陷入停擺，政治制度也正面臨嚴峻挑戰。

觸及中國國家安全

中共十八大後，成立了中央國家安全委員會，提出「總體國家安全觀」。中國國家主席習近平進一步闡述稱，「既重視國土安全，又重視國民安全，堅持以民為本、以人為本，堅持國家安全一切為了人民、一切依靠人民」。而這場疫情威脅到了中國的國民安全，也觸及了國之根本。

習近平提出的「總體國家安全觀」，國家安全體系涵蓋了11種安全，分別是政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、信息安全、生態安全、資源安全、核安全。

那麼，這次由病毒引起的安全類問題，屬於哪一範疇？是否被涵蓋在內？目前，「總體國家安全觀」的概念仍然停留在宏觀層面，沒有全面細緻地展開。而疫情性質比較複雜，涉及面也比較大，如果嚴重影響到生態環境就關係生態安全，如果被用於軍事目的就關係軍事安全，如果繼續惡化會影響到社會穩定、政治秩序、經濟發展，又關乎社會安全、經濟安全、政治安全。

已經有觀點擔心，即使疫情相對平息後，新冠病毒也不會完全消失。例如中國工程院副院長王辰就表示，這種病毒有長期存在的可能性。對於這樣兼具很強的傳播性和很強致病性的病毒，它是不容易存活和傳播的，要是把宿主殺死了，它也就生存不了了。這個病有可能轉成慢性的、像流感一樣在人間存在的病，這種可能性是完全存在。

因此，不論該病毒如何產生、如何爆發，都應該將此類相關的情況列入國家安全的議程，並形成系統性、戰略性、長期性的防控機制。