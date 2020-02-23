【武漢肺炎】武漢日均核酸檢測量達2萬份　檢測存量全面清零

新冠肺炎疫情持續，據湖北廣播電視台旗下「湖北之聲」今日（23日）報道，從2月22日開始，武漢要實現核酸檢測日清日結。連日來，武漢市40家核酸檢測機構致力提升檢測效率。 目前，武漢市40家核酸檢測機構同時開工，日均檢測量達2萬份，已經實現全市臨床確診、疑似、密切接觸者、發燒患者的核酸檢測存量全面清零，每日新增樣本也可做到當日檢測到位。

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報道指，武漢市第一醫院是武漢最早做核酸檢測的醫療機構之一。隨著全自動核酸檢測設備投入使用，醫院的檢測效率大幅提高。武漢市第一醫院醫學檢驗科微生物副主任技師胡志敏表示：「以前純人工2個人只能處理80到100個，有這樣的儀器後一天一個人可以做400個。」

2月10日，上海市向湖北緊急捐贈10台全自動核酸檢測設備，分送到10家醫療衛生機構。目前8台投入使用，2台正進行最後的安裝調試。全自動設備不僅效率高，而且操作簡捷，降低了工作人員的壓力和風險。胡志敏介紹：「（放進去）到最後出結果是4個小時，中途就不需要操作人員，所有的核酸檢測樣本都是在下午五點半之前全部做完，晚上十點鐘左右出所有的報告。」

此外，武漢東西湖方艙醫院是目前收治輕症新冠肺炎患者最多的方艙醫院。雖然這裏有一個P3實驗室（生物安全防護三級實驗室），但每天100份的檢測量已經無法滿足需求。武漢東西湖方艙醫院副院長梅斌稱：「通過其他方式找了第三方公司，可以做到300人份。P3實驗室在溝通以後每天可以做到120到130份，日均的檢測量基本可以達到日清日結。」

（湖北之聲）