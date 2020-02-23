【武漢肺炎】多地出現大規模人群聚集　胡錫進籲立即叫停

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，全國各地政府都呼籲避免外出及聚集。惟在四川廣元市，有網民上載片段，指當地近日竟然有大量民眾出門到廣場聚集，齊齊曬太陽及除下口罩喝「壩壩茶」（四川方言稱露天場地為「壩壩」，喝「壩壩茶」的意思就是民眾在露天場地聚會聊天）。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進周日（23日）發文表示，這兩天內地多地出現餐飲消費、趕集的熱潮，有的景點也出現擁擠。這些不屬於復工復產的優先領域，如此的人群聚集風險太高，應當緊急叫停。

大批民眾在廣場上聚集喝「壩壩茶」，引來關注。（四川日報）

胡錫進稱，請各地民眾切記武漢及湖北仍形勢緊張，各地節後回程的風險還未充分釋放，大家千萬不要以為疫情已經過去了，繼續提高警惕，首先是對自己和家人負責。他又指，他看到網傳影片中很多人在人流裏不戴口罩，這樣的麻痺大意要不得啊。

胡錫進又表示，各地政府千萬別曲解了國家對復工復產的號召。這顯然不包括對立即恢復人群聚集活動的社會鼓勵。去人多的公共場所不戴口罩，尤其應當反對。

胡錫進稱，地方官員平衡防控和復產挺不容易的，但從一個極端跳到另一個極端，顯然不可取。這樣一旦出了聚集性感染，他相信當地官員肯定會被追責的。