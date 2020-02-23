【武漢肺炎】多地現大規模餐飲消費活動　央視：心理拐點必須打住

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，唯近日內媒報道指，內地不少地方出現大規模人群聚集的情形，其中包括各種餐飲消費活動。 官媒央視今日（23日）發表評論文章，批評疫情發展的拐點尚未出現，但一些人的「心理拐點」已迫不及待地到來。那些在餐館、商場、集市等場合悄然重現的人群聚集是一種與疫情防控不相適應的秩序，這個苗頭，必須打住。

上海美式大賣場Costco（內地稱「開市客」，台灣稱「好市多」）最近湧現購物人潮，引起討論。（網絡圖片）

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文章分析稱，出現大規模人群聚集的情形原因有三：一是一些人在家憋太久了，眼見春光大好，不由得心裏長草；二是一些人誤以為復工復產就等於疫情已過，看著越來越多的工廠開動了機器，就覺得餐館集市等等也應馬上「復工復產」；三是一些地方的防控工作出現了不應有的鬆動。

文章指，圍繞拐點，至少應有三個共識：其一，目前疫情蔓延勢頭雖已得到初步遏制，但人類對它的了解和把控還非常有限，它也可能捲土重來。其二，判斷拐點必須非常審慎。如果一段時間裏病例數據「由漲轉降」或「漲幅縮減」，就倉促認定拐點已到，就此放鬆懈怠，很可能局勢又會「拐回去」。其三，拐點未到，莫要聚集人群；就算拐點到了，也先別聚集人群。

文章又指，至於復工復產，全社會更應保持對中央部署和各地做法的精準理解。在中央的部署裏，「復工復產」前面還有「有序推動」。這個「序」，就是科學合理的次序、秩序。一是事關防控救治的關鍵物資生產，事關國計民生的重要產業，事關全球供應鏈穩定的龍頭企業等，先開動運轉起來。而容易形成人群聚集的餐飲娛樂等服務業，恐怕視當前疫情狀況，基於分區分級精準防控，應作有序安排。不能一窩蜂，更不能自行其是。