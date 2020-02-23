【武漢肺炎】廣州科企推AI人臉追蹤體溫監測　每分鐘對300人測温

新冠肺炎疫情持續，2月23日（周日），廣州市政府新聞辦舉行民營企業防疫防控復工復產工作新聞通氣會，多家民營企業代表介紹了參與支持疫情防控的情況。 其中佳都新太科技股份有限公司（簡稱「佳都科技」）成功研發了AI智能體溫人臉追蹤監測系列設備，可快速鑑別出人群中每個人的體溫。

佳都科技成功研發了AI智能體溫人臉追蹤監測系列設備，可快速鑑別出人群中每個人的體溫。（深藍財經）

金發科技股份有限公司董事長袁志敏表示，面對國內製作口罩的熔噴布專用聚丙烯材料緊缺問題，金發科技在1月20日就立即啟動內部應急管理機制，十天內完成技術方案設計、中試驗證、裝備改造、量產評估，成功研發出高分子醫用防疫材料整體解決方案。

廣州市香雪製藥股份有限公司董事長王永輝則表示，公司研發部門正緊跟展開中藥防治新冠肺炎的攻關，「香雪抗病毒口服液和五指防冠方對新冠肺炎密切接觸者的干預研究」項目已通過倫理審查並正式啟動。

佳都科技則有多項智能產品入選廣東省大數據、人工智能企業助力抗疫復工產品資源信息第一批名單。佳都科技董事長兼行政總裁劉偉表示，公司成功研發了應用於大客流疫情防控場景的AI智能體溫人臉追蹤監測系列設備及系統解決方案，在無需改變現有客流通行的情況下，可快速鑑別出人群中每個人的體溫，實現「遠距離無接觸式」體溫監測。

劉偉指，該系統每分鐘監測人流量超過300人次，測溫距離最大5-6米以內，溫度識別精準度達到±0.3℃，已率先在廣州地鐵、長沙地鐵、廣汽廣藥等大型企業和大型社區落地使用。

（《南方都市報》）