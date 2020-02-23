【武漢肺炎】駐日大使孔鉉佑：中方願與日方加強合作攜手抗疫

中國駐日大使孔鉉佑22日接受中國駐日傳媒聯合書面採訪時説，中方有信心、有能力、有把握打贏這場疫情阻擊戰，同時願與日方發揮各自優勢，加強防疫合作，攜手抗擊疫情，共同維護兩國人民健康安全，維護地區和世界公共衛生安全。

據新華社報道，孔鉉佑表示，疫情發生後，使館各層級外交官同日本政府、執政兩黨及有關主管部門密集接觸，他本人接受日本《讀賣新聞》專訪，以翔實的數據和生動的事例介紹中國出台防控疫情有力舉措及取得的積極成效，向日本民眾傳遞中國抗擊疫情的準確權威信息和戰勝疫情的必勝信心。

2月13日，在中國駐日使館，為武漢募捐的日本旗袍女孩將募捐到的善款交給中國駐日大使孔鉉佑。（新華社）

報道指，日本政府對中國抗疫舉措給予充分理解並提供了真誠支持和援助，日本政府、東京都等各地方政府及日本企業、各友好團體和個人在疫情防控緊要關頭雪中送炭，捐資捐物馳援中國，日方舉動得到中國民眾的積極回應，紛紛為「山川異域，風月同天」、「患難見真情」的鄰里守望相助精神叫好。

目前，日本是中國以外確診新型冠狀病毒感染病例最多的國家。鑑於日本國內疫情擴散出現新變化，中方向日方緊急提供了一批病毒檢測試劑。

孔鉉佑説，兩國民意的積極互動，體現出兩國人民長期以來守望相助的鄰里之道，給予了中國人民戰勝疫情的強大信心和動力，成為增進雙方民眾友好感情的全新紐帶和推動中日關係進一步改善發展的磅薄力量。

孔鉉佑表示，中日雙方今後還將繼續加強病毒檢測交流合作，分享疫情防控經驗和做法，攜手共克時艱，在傳染病防治和公共衛生體係建設等領域開展進一步的互學互鑑和互利合作。他強調：「同日方共同應對這一公共衛生安全挑戰，既是我國發揮負責任大國擔當、維護地區和世界公共衛生安全的重要一環，也是我們推動構建周邊命運共同體的題中應有之義。」

（新華社）