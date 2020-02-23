【武漢肺炎】應勇履新10日　內媒盤點湖北3大防疫新變化

新型冠狀病毒肺炎疫情重災區湖北省，2月13日召開全省領導幹部會議，宣布經中共中央決定，上海市長應勇調任湖北省委書記。截至周日（23日），應勇履新已逾10日。 內媒《澎湃新聞》刊文列舉應勇調任以來，湖北疫情防控的3大新變化。

疫情蔓延形勢嚴峻，武漢展開來拉網式大排查。（新華社）

一、要求確保數據真實 已確診病例不允許核減

2月21日，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇主持召開疫情防控視像調度會時表示，堅決把流調（流行病學調查）隔離工作做實做細，推動形成數據信息閉環和收治工作閉環，確保底數摸清、人員搞準、數據真實，確保密切接觸者及時隔離，防止隱性感染者成為流動傳染源。

湖北一些市州2月19日對前期報告的臨床診斷病例按照第6版診療方案訂正，核減了部份確診病例，引發爭議。對此，應勇明確要求對已確診的病例不允許核減，已核減的必須全部加回，對相關責任人要查清事實，嚴肅問責。

2月16日，應勇主持召開湖北省防控指揮會議 。（湖北日報）

二、調整人員明確職責 「在火線上考察幹部」

2月16日下午，應勇上任第4日，即火速調整湖北省防控指揮部組成人員及職責分工。他強調，要堅決杜絕形式主義、官僚主義，能打仗、打勝仗才是硬道理。各級領導幹部要靠前指揮，衝在一線，廣大黨員干部要講政治、守紀律、強作風，拿出應有的幹勁、衝勁、拚勁和韌勁，形成良好的精神狀態和抓落實的工作作風。要在火線上考察幹部，對表現突出的表彰獎勵、大膽使用，對玩忽職守、敷衍塞責的嚴肅追責問責。

截至2月21日，武漢市已火線提拔幹部20名、火線發展黨員34人；紀檢監察機關共查處問題385個、問責處理620人，涉局級幹部6人、處級幹部127人。

應勇上任後，強調疫情防控工作要牢牢抓住救治、阻隔兩大關鍵環節。圖為武漢一間方艙醫院內，醫生帶病人活動。（Reuters）

三、集中救治和阻隔

2月13日，應勇上任當天下午，主持召開專題會研究省及武漢市新冠肺炎疫情防控工作，重點強調了兩個關鍵詞：救治和阻隔。2月15日晚，應勇主持召開省委常委會（擴大）會議。會議強調，要牢牢抓住救治、阻隔兩大關鍵環節，實行篩查甄別、小區（村）封閉式管理、公共區域管控三個「全覆蓋」。要全力加強患者救治，加快定點醫院、隔離點和方艙醫院建設。

2月16日起，湖北全省就施行了社區管控更嚴措施——24小時最嚴格封閉管理措施。湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部2月16日發布通告，進一步強化疫情防控，城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理。

為緊抓「阻隔」這一關鍵環節，應勇還多次調研一線。上任省委書記一天後，2月15日，應勇來到武漢市武昌區水岸星城社區、黃鸝路社區，以及江漢區賀家墩社區東航小區，檢查社區管控情況，看望慰問社區工作人員。2月20日，應勇又來到武鄂高速龔家嶺收費站、岱黃高速府河收費站、武漢天河國際機場查看防控情況。

應勇還突出強調「應收盡收、應治盡治」。2月21日，6天之內連跑5間方艙醫院的應勇強調：「方艙醫院要堅持醫院定位，堅持生命為重、救治為先，始終把治病救人放在首位，刻不容緩開展更積極的醫療救治，讓更多患者治癒，讓更多生命獲救。」

（澎湃新聞）