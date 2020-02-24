【武漢肺炎】鍾南山：兩款試劑盒獲批　助鑒別流感和新冠肺炎病毒

新冠肺炎疫情仍未消散，2月23日（周日），國家衛健委高級別專家組組長鍾南山與廣東支援湖北荊州醫療隊、荊州市新冠肺炎定點收治機構，首次以遠程會診的形式，討論「戰法」。 鍾南山透露，國家藥品監督管理局已新批了兩個試劑盒，將有助於鑑別流感和新冠肺炎病毒。

鍾南山與廣東支援湖北荊州醫療隊、荊州市新冠肺炎定點收治機構，首次以遠程會診的形式，討論「戰法」。（《廣州日報》）

在會上，鍾南山首先向廣東支援湖北荊州醫療隊員送上問候，他說，從目前數據來看湖北疫情已經開始有轉機，新增病例數絕對值是下降的。廣東支援醫療隊到荊州以後，對當地防治疫情工作起到很好作用。接下來要做的工作主要是集中在危重病人上。

鍾南山還透露，國家藥品監督管理局已新批了兩個試劑盒，將有助於鑑別流感和新冠肺炎病毒。他指出，現在美國的流感大流行，而且病例遠遠高過新冠肺炎病例。中國也有這個（流感）情況，把兩者（流感和新冠肺炎）鑑別開來是當務之急。

鍾南山稱，這次國家新批准的兩個試劑盒中有一個來自廣東的「萬孚」，是採用膠體金的辦法測IgM，可在患者感染第7天或發病第3天就檢測出來。他認為這對於進一步的確診會很有幫助，特別是在湖北使用後能夠盡快將正常人和病人分開來。

最後鍾南山表示，希望疫情走勢像預料的那樣，繼續往下一點。會上各支援醫療隊和專家們還針對如何進一步做好新冠肺炎重症、危重症患者救治，集中優勢醫療資源，提高診療的精準性，以及提高治癒率、降低病死率等問題進行了討論。

據悉，截至2月23日，武漢已封城一個月。連日來，雖然新增確診人數已有下降，但形勢依然嚴峻。

中共總書記習近平再於2月21日主持召開中共中央政治局會議，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作。

會議認為，目前疫情蔓延勢頭得到初步遏制，防控工作取得階段性成效，全國新增確診病例數和疑似病例數總體呈下降趨勢，治癒出院人數較快增長，尤其是湖北以外省份新增病例大幅減少。但會議指出，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市防控形勢依然嚴峻複雜。