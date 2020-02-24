【武漢肺炎】習近平召開17萬人大會　信號非同尋常

於武漢爆發的新冠肺炎（NCP）疫情仍在持續，總體來說趨於緩和，但正如2月21日的中共政治局會議所指，疫情拐點仍未到來。中共總書記習近平在最新會議中再就疫情防控和經濟社會發展做出具體安排。 2月23日，中共七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正在北京舉行「統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」。會議上，習近平發表超萬字的演講，總結前期的防控工作，以及安排未來工作。

中共七常委2月23日參加統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議。（新華社）

從當晚的《新聞聯播》畫面可看到，包括講話的習近平在內的中共七常委就坐主席台，但未配戴口罩，台下分開坐下的各級黨政軍大員則每人都戴上口罩。另外鏡頭還給出湖北、上海、新疆三個分會場的畫面。

中共喉舌《人民日報》海外版旗下自媒體「俠客島」稱，此次會議共有17萬人參加，可以說是有史以來規模最大的一場電視電話會議。除中共政治局常委、委員、書記處書記、國務委員外，中央應對疫情工作領導小組成員，中央赴湖北指導組、國務院應對疫情聯防聯控機制成員均參會。

另外內地31個省區市和新疆生產建設兵團以及各市（地、州、盟）、縣（市、區、旗），中央和國家機關各部門、各人民團體，解放軍和武警部隊團級以上單位都設有分會場。

從中央到縣團級，參會規模龐大可說明三點，一是會議內容非常重要；二是會議內容非常緊急；三是會議內容不再以文件傳達方式層層轉發，以減少中間層級的信息消減和曲解。習近平在北京講話，所有分會場直接聽原聲、見真人。

作為中共黨員，官媒《環球時報》總編輯胡錫進隨即在個人微博發表感受，稱此會肯定是中共歷史上的第一次，並將載入史冊，強調會議形式太好了，「這樣對會議的理解之深之全面是通過傳達的形式不可能做到的。」

對於習近平的講話，胡錫進稱，一個突出的印象是「領導人對今天的疫情形勢非常了解」，講話「動情」「真誠」，讓他覺得習近平是一位「非常實在的領導人，他了解大家怎麼想，他的主張是和我們大家相通的。」

最後，胡錫進「真希望這樣的視頻大會以後還會開，它是我們基層黨員幹部與中央和總書記直接溝通的機會，能夠幫助少一些關鍵信息在傳達過程中的疏漏和衰減」。從這可以看到，無論是此次疫情防控還是平時的中共官場，信息傳遞不暢或者失真是最大的問題之一。

會上，習近平稱目前中國疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展，但他也告誡必須高度警惕麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態……不獲全勝決不輕言成功。因為這是「新中國成立以來在我國發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件」。

講話最後，習近平稱，中華民族歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長，從磨難中奮起。