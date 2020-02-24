【武漢肺炎】金銀潭醫院：軍運會五外籍運動員患瘧疾　與新冠無關

一則關於武漢軍運會的舊聞近日在內地網絡上傳播，即在2019年10月18日至27日武漢召開的軍運會期間，共有5名外籍運動員在比賽期間因身患輸入性傳染病被送往了武漢市金銀潭醫院，院方立即啟動傳染病應急預案並對這5名傳染病患者展開隔離治療，最終有效控制了傳染病疫情擴散。 網絡有聲音懷疑該事件與新冠病毒在武漢傳播有關。據內媒《南方周末》報道，金銀潭醫院院長張定宇23日（周日）回應稱，該院在武漢軍運會期間接收的五名外籍運動員患的都是瘧疾，與新冠肺炎毫無關係。

武漢金銀潭醫院院長張定宇回應稱，該院在武漢軍運會期間接收的五名外籍運動員患的都是瘧疾，與新冠肺炎毫無關係。（《澎湃新聞》）

張定宇稱，「這都是不需要闢謠的內容」，這五名外籍運動員所患的輸入性傳染病都是瘧疾，與新冠肺炎病毒毫無關係。瘧疾是一種蚊蟲叮咬或患者輸入帶有瘧原蟲血液引起的傳染性疾病，主要徵狀為發熱畏寒，食慾不振。

此外，早於今年1月下旬，一則關於「美國軍人在武漢軍運會舉行期間散播病毒」的傳言已經在內地社交媒體上廣泛流傳並引發一定關注。比如在一篇題為《為什麼武漢這場瘟疫，必須得靠解放軍？》的網絡文章裏，作者將「美國參賽選手住處與華南海鮮城距離較近」、「美國參賽選手在比賽中表現較差」以及「病毒首次感染人類時間正值軍運會結束」等信息視為「美國向中國傳播病毒」的證據，而這類文章大概就是上述舊聞被重新關注的原因。

網民熱議：

「如果真是軍運會造成的傳染，那麼問題來了，為什麼只有中國爆發，其他參賽國家的運動員都沒有被傳染？」

「任何陰謀論我都不相信，甭管是我們自己還是外國，我壓根不信。」

「那為什麼在武漢？太多事情太多巧合，有些不由得讓人不信。」

「陰謀論者唯恐天下不亂！」