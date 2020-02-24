【武漢肺炎】疫情防控一線表現突出　湖北擬提拔4名官員

新冠肺炎疫情仍在持續，湖北正全力應對阻擊疫情。2月23日，湖北省委組織部報請省委同意，湖北將提拔重用4名在疫情防控一線表現突出的幹部，以激勵更多黨員幹部拼搏奉獻。

吉虹，1969年5月出生，現任襄陽市商務局黨組書記、局長，擬任縣市區委書記。

在疫情防控期間，吉虹擔任襄陽市疫情防控指揮部成員、市疫情防控指揮部市場供應組成員。在新冠肺炎疫情防控工作中，其創新推出「移動菜籃子」工程，有效解決疫情防控期間城區53.9萬戶居民基本生活供應保障問題。

譚建國，1978年4月出生，現任宜都市委副書記、市長，擬任縣市區委書記。

在防疫工作期間，譚建國擔任宜都市防疫指揮部指揮長。自啟動疫情防控工作以來，其做到提前預判、督辦落實，做到早排查、早隔離、早檢測、早收治，僅4天就完成隔離病區擴建一期28個病房建設，快速徵用市委黨校和4家賓館，共調出房間429間，作為集中醫學觀察點備用，確保了應收盡收、應治盡治、有備無患。

孫道軍，1973年1月出生，現任十堰市鄖陽區委書記，擬晉升二級巡視員。

在疫情防控期間，孫道軍擔任十堰市鄖陽區疫情防控指揮部指揮長，他率先實施了交通管制、發熱病人CT篩查、小區樓棟封閉管理等措施，全區累計確診病例33人，其中返鄉人員27例，成效比較明顯。

夏志東，1966年3月出生，現任黃岡市自然資源和規劃局黨組書記、局長，擬任縣市區委書記。

在此次疫情中，夏志東擔任黃岡防指醫療救治組派駐市中心醫院工作組組長。3天內，他指導市中心醫院採購大別山醫療中心價值人民幣1億多元（1元人民幣約合0.142美元）的急需設備，並爭取社會力量捐資捐物逾400萬元人民幣。

當前，湖北正全力防控阻擊疫情，疫情形勢總體趨於緩和。中共總書記習近平曾強調，各級黨委要在這場嚴峻鬥爭的實踐中考察識別幹部，對表現突出的，大力褒獎、大膽使用。