【武漢肺炎】6省下調疫情應急響應等級　廣東由一級調整為二級

新冠肺炎在內地多地有緩和跡象，多地對新冠肺炎疫情的應急響應等級進行了調整，近日包括甘肅、遼寧、貴州、廣東、雲南及山西6個省份，已經將突發公共事件的「應急響應機制」等級，從原先的一級（特別重大事故）響應，調整為較低的二級（重大事故）響應或三級（較大事故）響應。

新冠肺炎在內地多地有緩和跡象，貴州省等地對新冠肺炎疫情的應急響應等級進行了調整。圖為旅客經過貴陽北站站台。(中新社)

目前已有包括甘肅、遼寧、貴州、廣東等地，調整了「應急響應等級」，包括甘肅省已自21日下午2時起從一級響應，調整為三級；遼寧自22日上午9時起，從一級調整為三級；貴州自24日零時起，從一級調整為三級；雲南自24日零時起，從一級調整為三級。廣東、山西方面，則分別從24日9時和零時起，從一級調整為二級響應。

國家突發公共事件應急響應機制是內地根據其事件應急預案制定的全國性應急預案體系，目的是提高政府保障公共安全和處置突發公共事件的能力，最大程度地預防和減少突發公共事件及其造成的損害。該預案於2006年啟用後，將事件分為自然災害、事故災難、公共衛生事件、社會安全事件等四類，依嚴重程度分為Ⅳ級（一般）、Ⅲ級（較大）、Ⅱ級（重大）、Ⅰ級（特別重大）等四個級別，並由此發布藍色、黃色、橙色、紅色預警。