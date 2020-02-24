【武漢肺炎】武漢局部解禁　官方宣布滯留外地人可分批錯峰出城

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部今日（24日）發通告，容許因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員（以下簡稱出城人員）可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，符合適時安全有序原則。 另外，必須進城的人員和車輛以及滯留在外地的武漢市民及車輛，按照省、市疫情防控指揮部有關規定辦理相關手續後，可以進城。

武漢今日（24日）發通告，容許因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城。（美聯社）

出城人員管理方面，出城人員不屬於被要求隔離的人員（包括確診患者、疑似患者、發燒患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者），且須身體健康，沒有發燒、乾咳、氣喘等徵狀。

通告又指，中央、省直在漢單位人員出城的，由所在單位報請省疫情防控指揮部批准，並向市疫情防控指揮部通報；市直部門單位人員出城的，由所在單位報請市疫情防控指揮部批准；區直部門人員出城的，由所在單位報請區疫情防控指揮部批准，並向市疫情防控指揮部備案；其他人員出城的，按照屬地管理原則，向所在地的區疫情防控指揮部提出申請並經其批准後，報市疫情防控指揮部備案。

通告又指，出城人員到達目的地後，須做好不少於14天的健康監測，並向當地疫情防控指揮部門備案。

在進城車輛、人員管理方面，通告又指，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、防疫物資運輸等原因必須進城的人員和車輛以及滯留在外地的武漢市民及車輛，按照省、市疫情防控指揮部有關規定辦理相關手續後，可以進城。