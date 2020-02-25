【武漢肺炎】「疫情上報第一人」張繼先被推薦為全國勞動模範

近日，湖北機關黨建網發布了《關於對2020年全國勞動模範和先進工作者推薦人選的公示》（以下簡稱公示），此前廣受關注的新冠肺炎「疫情上報第一人」張繼先，作為省直機關2020年全國勞模（勞動模範／先進工作者）推薦人選出現在公示欄中。

張繼先正在查看病人的肺部CT影像。（網絡圖片）

公示稱，根據省總工會《關於印發2020年全國勞模推薦工作方案的通知》精神，經基層民主推薦、逐級審核把關、集體研究，擬將省衛健委張繼先、省農科院龔自明、省生態環境廳涂超、長江出版傳媒集團周怡、省法院鄭小紅、省公安廳龔聯坤、省監獄管理局姚剛作為省直機關2020年全國勞模（先進工作者）推薦人選。公示期為2020年2月20日至24日。

張繼先現任湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任，今年54歲。作為新冠肺炎疫情防控工作拉響警報的第一人，2月4日，張繼先被湖北省人力資源和社會保障廳、省衛生健康委員會記大功獎勵。

據早前報道，去年12月26日，張繼先在為病人診治過程中發現病人呈現出與其他病毒性肺炎完全不同的改變，12月27日，她把新型肺炎的情況向湖北省中西醫結合醫院作了彙報，此後醫院把情況上報給江漢區疾控中心。

（武漢發布）