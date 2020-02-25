【武漢肺炎】天津大學教授：已研發出口服疫苗　望早日走向臨床

天津大學生命科學學院黃金海教授團隊宣布，已經研發出新型冠狀病毒口服疫苗，該疫苗以食品級安全釀酒酵母為載體，以新型冠狀病毒S蛋白為靶點產生抗體。 黃金海表示，他自己已經4倍量口服新冠疫苗樣品，無任何副反應。目前科研團隊正在尋求合作方，希望能推動疫苗早日走向臨床，為疫情防控發揮作用。

疫苗菌株構建及篩選方案。（津雲）

據內媒《津雲》報道，新型冠狀病毒S蛋白（Spike protein，刺突蛋白）可與宿主細胞的病毒受體結合，是決定病毒入侵易感細胞的關鍵蛋白，也是開發預防或治療用新型冠狀病毒疫苗與藥物的關鍵靶點。疫情爆發後，黃金海團隊設計製定穩定表達COVID-19病毒S蛋白保護性抗原RBD-FP域疫苗菌株的研發方案。

使用方便，安全性好，產能迅速

報道指，該疫苗應用食品級安全酵母作為宿主研製生物防治製劑，通過口服途徑免疫，具有激發局部黏膜免疫、調節機體免疫穩態，使用方便，安全性好、產能迅速等優勢。目前，團隊已完成了重組菌株構建、篩選，蛋白表達、發酵動力學等核心技術開發內容，並製備了少量膠囊、奶片、顆粒劑口服防治製劑樣品。

黃金海表示，該疫苗除表達的病毒外源基因外，表達元件全部為釀酒酵母自身基因片段，不含外源抗性基因。新型冠狀病毒疫苗製劑通過高表達新冠病毒保護性抗原，一方面可作為病毒感染的競爭性治療製劑，也可通過激活黏膜免疫的疫苗機制，發揮預防性抗感染功能。其安全性、免疫方式、成本節約等優勢突出，特別適用於應急性、無常規疫苗的烈性病防控。

COVID-19病毒RBD-FP域酵母疫苗株篩選及其口服製劑。（津雲）

從研製到上市過程嚴謹而漫長

被問及為什麼能在短時間完成疫苗研發時，黃金海指出，多年來，該團隊搭建並完善以食品級安全釀酒酵母為底盤細胞的疫苗及其生物防控製劑研發平台，使新冠病毒酵母疫苗菌株的獲得周期大大縮短。

但黃金海也表示，疫苗從研製到上市是一個嚴謹而漫長的過程，目前團隊正在積極布置進行動物毒理學、免疫效力、中試生產等評價，希望有資質的企業和單位合作完成疫苗後續評價流程，加速推進疫苗的臨床驗證和推廣使用，助力疫情的防控。此外，該團隊還獲得了COVID-19病毒M、N、E蛋白酵母重組菌株，多價表達疫苗研發，免疫評價等進程也在有序推進。