【觀察】失控的「仇中」情緒：蔡英文尾大不掉的「內憂」

台灣政壇有一句話說，「有本事將群眾帶上街頭，就要有本事將群眾帶回家」，這句話用來形容蔡英文政府在兩岸關係及相闗事件的處理上倒是十分貼切。

此前，蔡英文為連任而在過去一年期間利用「習五點」及「香港反修例」等外部因素，加上中美對抗的國際情勢中，煽動起的「仇中」情緒，燃成如同肆虐澳洲的野火，如今這把野火卻開始反噬：滯留湖北的一名「血友病童」及其母親日前遭質疑其「國籍真假」，甚至台灣還有聲音質疑資助這名病童治療是「浪費珍貴醫療資源」。此事件中許多人展現出的「仇中」情緒，當真讓人嘆為觀止。

蔡英文第二任不僅得面對「北京」這個「外患」，難以收拾的「仇中」野火，若她無法滅火，勢必成為「內憂」。

滯留湖北的台籍血友病童（右）及她的原大陸籍母親（左）獲准「特案」返台。（中央社）

簡述一下位於爭議焦點中心的這名「血友病童」及「血友病童媽媽」的「真／假台灣人」及他的「血友病」是如何浪費台灣的醫療資源、如何變成媒體報道焦點。

根據台灣陸委會的說明，這名血友病童是其台灣籍父親與大陸配偶所生，具有台灣籍且生活在台灣，其母親在台生活多年已取得台灣籍，父、母雖已離婚但仍互動密切，病童媽媽在湖北另有一名與前段婚姻所生兒子；根據民進黨籍立委王定宇在facebook上的「說明」，血友病童每月使用4針針劑要價達新台幣165萬元（約合42萬港元）。

何以陸委會要說明病童的「國籍」？王定宇要說明病童保命針劑如何昂貴？其實都與這名血友病童的大陸籍媽媽脱不了關係，因為這位媽媽一直透過社群媒體為他的兒子要保命針劑，一直要求及早啟動第二架武漢台人包機，好讓他的兒子無性命之憂。

於是，已取得台灣籍的原大陸籍母親被起底，在網絡「鄉民」口耳相傳下，血友病童變成這名母親前一段婚姻所生，因為母親再婚「依親」取得台灣籍，母親取得台灣籍後離婚，又再嫁大陸人。

滯留湖北的台籍血友病童自四川成都搭乘長榮班機返台，全程着防護衣並有醫護陪同。（中央社）

換言之，這名血友病童不是「正港台灣人」，其「台灣人」身分是因為法律規定，至此，在「鄉民」眼中，「先前兩岸合作千里送藥」的佳話成為「浪費資源」，這名母親再次告急變成「要浪費多少資源？」，尤其一名在網絡小有名氣的前台灣外交官劉仕傑「引述網友錯誤訊息」，說明第二架武漢包機要照「台灣規矩」的「橫濱模式」辦事才準返台。

王定宇也忙不迭的在網絡說明這名滯留湖北的「台灣血友病童」的「人命幾何」，怒批「血友病童媽媽」在「千里送藥」後感謝包括中共在內的各方，唯獨沒有感謝台灣政府，吸引「鄉民」眼球用意自不在話下，結尾要求中共不要「政治干預」第二架武漢台商包機。

顯然因為相關討論太過「冷血」，這名獲台灣陸委會認證的「台灣人」血友病童，及他的母親於2月24日深夜返抵台灣，因他而起的「口舌之非」可望因此告一段落。

探討台灣網絡對於「真／假台灣人」的冷血討論從何而來？必須嚴肅指出，蔡英文為了她的連任，極力煽動「仇中」情緒難辭其咎，新冠肺炎疫情（COVID-19）爆發，為了防疫所需，激化「抗中」的「政治正確」，網絡上流傳所謂「對中國的敵意救了台灣」，反向指着日本、韓國「貪圖經濟利益」讓疫情失控的訕笑聲此起彼落，因為「血友病童媽媽」的身分及過往「讚賞中共統治」言論，劉仕傑、王定宇及其他所謂綠營名嘴、網紅同一立場批判「假台灣人」、「浪費醫療資源」等言論，不令人意外。

然而，相關言論幾近「沒有人性」，恐危及「人權」普世價值，台灣陸委會的說明，「血友病童」及其母親得以「特案」回台，論其用意，為了止住網絡的「冷血」討論恐多於「人道」考慮。

台灣網絡及民間的「仇中」敵意，早已如同澳洲野火燒得正旺，就算因「血友病童媽媽」而起的火勢滅了，也只是杯水車薪，無助平熄整場野火。

兩岸互動密切，小如本案因為經商、求學或就業關係發展感情，進一步成為「家人」，大如經濟上的互補性、連動性，蠻橫如「政治力」也無法一刀切。縱使因為新冠肺炎疫情讓當下台灣的「仇中」、「抗中」情緒成為「政治正確」，但疫情總會過去，迴歸現實，「仇中」野火不滅，兩岸關係一日不和緩，蔡英文政府的第二任任期就看不到未來。

說到底，還是「有本事把群眾帶上街，就要有本事把群眾帶回家」這句話有道理，蔡英文與民進黨把「仇中」火苗變成野火，若沒本事將火滅了，只能等着被野火反噬。