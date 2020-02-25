武漢包機欲複製「橫濱模式」？　台學者：恐搬石頭砸自己的腳

在日本的鑽石公主號郵輪此前結束隔離，台灣已於當地時間2月21日派出專機，接回確診以外的19名台籍旅客。對此，蔡英文大讚日本，並稱這次「橫濱模式」可以做為武漢後續包機的範例。 對此，淡江大學戰略研究所副教授黃介正認為，武漢不是橫濱，兩岸也不是國與國的關係，一旦將「橫濱模式」設定或宣傳成民眾心理上得以接受並且檢驗政府的唯一標準，形同將自己逼到角落的僵局，以「橫濱模式」處理武漢台胞返鄉，台灣政府搬石頭往自己腳上砸的機率還不小。

有近千名短期赴鄂台人滯留當地想返台，然因派機模式等問題，後續包機陷入僵局，一拖將近一個月。圖為滯留台人家屬在陸委會前陳情。（楊家鑫／多維新聞）

綜合台灣《中國時報》等媒體報道，台專機前往橫濱將鑽石公主號上的未確診台人接回後，蔡英文於個人Facebook上表示，透過完整的防疫規畫，充分保護旅客、醫護人員及機組人員的安全，就是最高指導原則。有了此次經驗，不管是滯留在武漢或是其他疫區的台灣民眾，民進黨政府都會堅守嚴謹的程序，盡力協商，確保台人的權益與台灣的防疫都能周全。

黃介正於當地時間2月25日刊文發問，「將近千名滯留武漢的台胞，值得我們同情嗎？如果大陸當局放棄所有的堅持，完全同意台灣的條件，我們政府會在最短時間內處理嗎？政府在『抗中保台』思維下，願意扭轉『反台商、反陸配』的輿論嗎？在維持高標準檢疫條件下，台灣的公衛醫療體系有能力吸納處置嗎？」

黃介正指出，「橫濱模式」可能被視為完美無缺，因為人少，因為台灣有派駐館處，因為允許台灣派遣華航，因為日本還有能量協助篩檢，因為可以說成「撤離」(evacuation)而不是「接返」(return)。

他說，「其實，拖延處理滯留武漢台胞是不錯的選擇。所謂不錯，就是錯不在我，因為可以將一切責任歸給大陸當局或是武漢台辦。」

然而，黃介正強調，武漢不是橫濱，兩岸也不是國與國的關係，一旦將「橫濱模式」設定或宣傳成民眾心理上得以接受並且檢驗政府的唯一標準，結果不是形同油漆地板把自己逼到角落的持續僵局，人還是接不回來；就是政府及檢疫人員隨機赴武漢，對公平搭機與回台無確診負起完全責任。

他說，除非短期內疫情趨緩，或疫苗製成，否則堅持以「橫濱模式」處理武漢台胞返鄉，政府搬石頭往自己腳上砸的機率還不小。

黃介正表示，目前疫情拐點何時出現並沒有把握，台灣長期居住工作與經常往來大陸的台商、台生及眷屬，早已超越百萬，倘因疫情時間過長，或不耐檢疫與嚴格行動管制，只要有數千人希望返台居住生活，「橫濱模式」即斷難沿用。

台政府派專機接回鑽石公主號上19名未確診台人，蔡英文大讚，並定義為「橫濱模式」。（Facebook＠蔡英文）

他指出，疫病可以加速兩岸脱鈎，也可以是兩岸嘗試恢復官方接觸的契機；檢疫上的嚴防死守，並不必然要在政治上添加怨怒。

他說，回顧40多年來，兩岸關係總是發生在被迫處理危機之時，政府永遠走在人民交流衍生問題的後面。過往兩岸尋求解決問題而最終獲致協議，無非是秉持善意，而雙方求同存異，自然也有必要各讓一步，絕對不是「站在海峽中線」想問題。