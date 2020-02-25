【武漢肺炎】世衛考察組外方組長：中國的方法證明是成功的

中國—世衛組織聯合專家考察組24日（周一）晚上就新冠肺炎疫情在北京舉行記者會。 考察組外方組長、世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，全球社會尚未做好準備採用中國的方法，而中國的方法被事實證明是成功的方法。

中國—世衛組織聯合專家考察組24日（周一）晚上就新冠肺炎疫情在北京舉行記者會。（新華社）

據《中國科學報》報道，艾爾沃德表示，中國所採取的策略改變了新增確診病例快速攀升的曲線，能夠說明這一點的最簡單、直接的就是數據。兩周前他剛到中國的時候，每一天新報告的確診病例大概都是兩千多。當聯合考察團結束考察任務的時候，昨天（指23日）報告的確診病例是416例，兩周之內實現了80%的下降。（按：據國家衛健委數據，23日內地新增確診病例409例）

他表示，這樣的數據下降是切實的。數據在不斷地變化，做統計也面臨挑戰，考察組是通過不同信息的來源，來確定這樣的下降是真真切切的。實地學習和考察會看到許許多多的事實，這些事實再一次不容質疑地確認了這種真切數據的下降。

艾爾沃德說，中國的協同優勢是幾年前無法想像的。比如大型醫院進行臨時床位的調撥和劃動，以便能夠使更多感染新冠肺炎的患者得到救治。這個過程中有很多常規的接診項目被轉到以在線方式去提供，而在這個方面中國展現出了極大的優勢。

考察組外方組長、世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表示，全球社會尚未做好準備採用中國的方法，而中國的方法被事實證明是成功的方法。（新華社）

中國不斷調整策略 更多考慮地方實際情況

他表示，有一些在國家層面上所採取的鼓勵大眾去做的一些改變，比如像勤洗手、保持距離等，這種反應的策略也在不斷地進行調整。中國從最初採取的比較整齊劃一的方法，慢慢的轉變到基於科學的以風險為導向的管理方法，更多地考慮每一個地方的實際情況和其能力，也考慮到病毒傳播本身的一些特性，這種微調也帶來了極大的影響。

「全球社會尚未做好準備採用中國的方式方法，而中國的方法被事實證明是成功的方法。」艾爾沃德說，「在全球也要不得不為疫情做應對和準備的過程中，我曾經像其他人一樣有過這樣的偏見，就是對於非藥物干預措施的態度是模棱兩可的。很多人都會說現在沒有藥，現在沒有任何的疫苗，所以我們只能拍拍手表示沒有什麼辦法。而中國的做法是，既然沒有藥，沒有疫苗，那麼我們有什麼就用什麼，能怎樣調整就怎樣調整，能怎樣適應就怎樣適應，能怎樣去拯救生命就怎樣去拯救生命。」

目前依然面臨巨大風險

艾爾沃德又表示，目前來說最重要的建議就是切勿沾沾自喜，未獲全勝，不輕言勝利。雖然病例數目在下降，但人群依然是普遍易感染的。這是一種新型的病毒，可能會有反彈風險，當出現反彈時又要快速去進行大規模的應對。目前數字的下降來之不易，採取了大力的措施才帶來的，像醫院的床位數在增加、呼吸機在購入、疫苗和藥物在研發，這些努力都不要停止。這是一種非常狡猾的病毒，依然面臨的是巨大的風險，所以切勿沾沾自喜。

（《中國科學報》）