【武漢肺炎】廣東等地下調應急響應級別　官媒：不意味可以鬆口氣

新型冠狀病毒肺炎疫情漸見緩和迹象，至今已有廣東、貴州、山西、雲南、遼寧等地將最高級別的「一級響應」下調至二級及三級。 但官媒《人民日報》海外版官方微博「俠客島」發文強調，下調應急響應級別並不意味着可以鬆口氣，「因為顯然，『拐點』尚未到來」。

據了解，貴州、雲南、廣西日前將「一級響應」調整為三級，山西、廣東其後亦調整為二級。此外，甘肅於2月21日調整為三級，是全國首個下調「一級響應」的省區市，翌日遼寧省亦有相同的做法。

「一級響應」下幾乎所有店舖都禁止營業。（中新社）

文章指，自1月24日起，全國各省份相繼啟動重大突發公共衛生事件「一級響應」，自此省指揮部要根據國務院決策部署和統一指揮，組織協調省內應急處置工作。與之對應，2月21日以來多地下調應急響應級別，是表明疫情在該地的危害程度、涉及範圍上已有減緩或縮小，應對疫情的統籌級別也將隨之下行。

具體來說，若調整為「二級響應」，應急處置工作不再由國務院決策部署和統一指揮，改為省指揮部統一部署。至於「三級響應」則是由地級以上市政府負責統籌，而四級響應就是由縣級政府統籌管理。

文章稱，至今共有7個省區市下調應急響應級別，皆是疫情走勢漸趨平穩，連續多天再沒有新增確診病例。以率先下調並調整為「三級響應」的甘肅省為例，當地自2月18日至23日均沒有新增確診病例。「三級響應」下，甘肅省部分公共場所解禁，例如部分具備條件的牛肉麵館開始提供堂食，但只接受「無接觸」的電子支付，並鼓勵外賣帶走，同時堂食只允許單人單凳單桌，即便一家人就餐也不能「搭枱」。文章表示，「應該說，下調應急響應級別後，下一步的重要任務，就是『科學有效地推動復工復產』」。

文章指，下調應急響應後，下一步就是「科學有效地推動復工復產」。（中新社）

但文章強調，下調應急響應級別，並不意味着可以鬆口氣，「因為顯然，『拐點』尚未到來」，正如國家主席習近平日前在電視電話會議中的專門警示「不獲全勝決不輕言成功」。文章表示，如今病患數目尚未清零，新增病例仍舊在各地出現，疫情防控萬不能心懷僥幸。

文章在最後表示，要統籌推進疫情防治和復工復產，必須避免兩個極端，「一是為求穩妥、盲目『一刀切』、延宕復工；二是松懈大意，抱持僥幸心理，仿佛疫情已經結束」。

（俠客島）