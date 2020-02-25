【武漢肺炎】環球時報：日本為東奧繼續不可思議的「淡定」

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，除了在中國外，日本、韓國、意大利、伊朗近來同樣都有爆發大規模疫情，情況令人擔憂。 據官媒《環球時報》報道，受疫情衝擊，該些國家的民眾迎來一段特別的經歷，該報駐外記者頗有感觸。其中在日本，報道稱當地的「不可思議的『淡定』在繼續」，「也許是真的淡定，也許是不得已淡定」，背後原因與即將舉行的東京奧運有關。

報道指，適逢近日是德仁天皇即位後首個生日，日本民眾調休後可享有三天連假，東京不少人趁著天氣晴朗，紛紛走出家門到公園踏青。但有在日本高校擔任教授的華僑表示，公園內人頭攢動，但許多人未有戴上口罩；有在日本經營中餐廳的華僑亦稱，最近光顧的中國人很少，但日本顧客數量卻沒有變化。

此外，《環球時報》的駐外記者，日前在東京一間咖啡廳做採訪工作，亦發現店舖如同往日般熱鬧，除了記者之外，幾乎沒有人戴口罩。

雖然當地的疫情愈發嚴重，但日本民眾仍然經常外出遊玩，並且很多人都沒有戴上口罩。（法新社）

報道引述一名在日本取得醫學博士學位的華僑友人解釋，日本人的「淡定」，「也許是真的淡定，也許是不得已淡定」，原因就是今年是日本期盼已久的東京奧運年，「所有行政措施都要顧及對奧運會的影響，如果不淡定就會引起連鎖的負面影響」。該名華僑友人又稱，日本的「淡定」也有風險，就是日本不能成為「武漢第二」，但問題是日本不可能說封城就封城，決定在某處建臨時醫院就立刻動工，「政府想徵用賓館用作隔離宿舍都難以徵到，更不用說其他了」。

報道亦有提到日本政府在應對鑽石公主號郵輪疫情上的失誤，例如落船的日本乘客能夠直接乘搭公共交通工具回家、23名乘客在醫學觀察期內未有安排進行病毒檢測、厚生省為免確診病例數目增加，直接讓在郵輪上工作過的41人直接返回職場，不作病毒檢測等。

報道稱，日本民眾不時在網上批評政府疫情應對遲緩，同時亦有許多疑似患者在醫院得不到病毒檢測及救治的消息。網上消息指醫院因為出現確診病例而要關閉，導致嚴重損失，以致醫院會不願為疑似患者進行病毒檢測。

日本政府處理鑽石公主號疫情的手法備受批評。（法新社）

文章最後引述一名資深駐日媒體人表示，日本政府嚴控接受病毒檢測人數的奇葩政策應要盡快修正，「早發現、早隔離、早治療才是正道」，不能讓多數有發燒、咳嗽的患者一直在家堅持到自癒或病危再去就診，政策制定者的思維不能脫離常識。

（環球時報）