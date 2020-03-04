【新冠肺炎與第五個現代化．八】對醫務人員不能停留在感動層面

突如其來的疫情，兩千多人的死亡，洶湧而來的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情是一起嚴重的公共衛生危機，也是對中國治理體系和治理能力（第五個現代化）的一次大考。面對這場病毒肆虐的危機，人們不禁會問：過去的17年時間裏，中國應對突如其來的重大疫情有了哪些切實的進步？還存在哪些亟待修補的短板甚至盲區？中國又該從還處於拉鋸戰中的新冠肺炎疫情中反思什麼？ 中共總書記習近平指出，這次新冠肺炎疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。鑑於此 ，如何總結與反思這場肺炎疫情，就顯得尤為重要。《香港01》就此刊登系列文章，系統反思中國當前的治理體系和治理能力。 本文為系列文章第八篇。

1月19日，剛剛出任國家衛健委高級別專家組組長的鍾南山，前往武漢金銀潭醫院和武漢疾控中心了解情況。（廣州日報）

當十七年前，沙士（SARS）疫情突如其來肆虐中國大地，時年66歲的中國工程院院士鍾南山帶領一線醫務人員，衝在抗擊疫情的一線，夜以繼日，最終打贏了那場抗擊非典的阻擊戰。彼時，鍾南山接受中央電視台《面對面》節目採訪時的一段話，將一線醫務人員的不易呈現在人們面前。這裏摘引一段：

主持人：當你自己病倒的時候，你為什麼不讓大家知道呢？

鍾南山：我想在那個時候，因為任務比較重，各項工作特別是搶救工作都比較繁忙，我那個時候確實也比較疲勞，也累病了，但是那個時候，其實我不覺得病很重。另外我想不要影響大家的情緒，而且我並不是什麼大病，只是一個過度疲勞以後出現的一些不大舒服，所以休息兩天就好了。我想沒有必要向大家講的太多，這樣會影響到我們的工作。

從17年前的SARS到今次的肺炎疫情，已經83歲高齡的鐘南山仍奮戰在救援第一線。圖為中國國務院總理李克強接見鍾南山現場。（新華社）

主持人：但是對於你一個60多歲的人來說，應該是件嚴重的事情。

鍾南山：人一個是身體，一個是情緒和信念，假如一個人比較超脱，他正在很認真或者一心一意去追求一個東西的時候，往往其他很多東西是比較容易克服的，包括身體。所以我就是在那樣一個思想的支配下，好像身體也比較快復原了。在我的研究所裏，在病與不病，生與死的考驗面前，沒有一個要求轉換工作，沒有一個要求休假或者什麼，他們都在做。

有一個醫生到現在還沒有出院，他就是在搶救一個非典肺炎病人的時候被感染的，當時他帶了四層口罩，但是過了三天他自己病了。他發展的很重，到了極期的呼吸很困難，心跳只有40次，當時他看見我就留下了眼淚，非常痛苦。但是在他恢復的過程中，從來沒有說過一句話，說我後悔我做了這個工作。我們現在正在搶救一位主任，今天的情況很不好，因為他拖延了治療。這些病人都是我的同道，而且都是我的好朋友，我覺得是很傷心的。

主持人：當你聽到你的同事倒下去，甚至是病死，你的心理感受是什麼？

鍾南山：這是一個沒有硝煙的戰爭，這次是非典型性肺炎，說不定下一次是傳染性心肌炎，我相信搞心臟的那幫人，也會像我們一樣站在最前線的，不會因為怕傳染就不來了，不做了。

十七年後的今天，當另一場新冠肺炎疫情以湖北武漢為中心向四處蔓延開來的時候，已經83歲高齡的鐘南山，再次衝在抗擊疫情的一線。一張他在前往武漢火車上的照片，讓很多人動容和淚目。而他身後無數與時間賽跑、與死神搶人的醫務人員，每一天也都如鍾南山一樣，站在病與不病、生與死的邊緣，精神和身體都面臨着巨大考驗。

2月14日，中國國家衛生健康委員會首次披露，新冠肺炎疫情爆發以來，截至2月11日全國報告感染新型冠狀病毒的醫務人員1,716人，其中6位已經病逝。僅武漢一座城市，就有1,102名醫務人員被感染。後續地，還不斷有醫務人員被感染甚至不幸去世的噩耗傳來。

請記住1,716，就像記住武漢疫情「吹哨人」李文亮醫生一樣，因為這不僅是一個數字，更是一個個曾經鮮活的生命，一個個家庭難以承受之重，一個個曾經為我們出生入死的身軀。

疫情發生以來，我們聽了太多對於一線醫務人員的感動與致敬，「最美逆行者」、「白衣天使」等。央視元宵晚會上一眾主播深情地朗讀《你的樣子》，致敬每一位在前線抗疫的醫護人員和每一位在崗位上默默貢獻的人。誰是這場疫情中最值得尊敬的人，一線的醫護人員當之無愧。當我們還在家隔離的時候，他們已經提交「請戰書」，告別家人，走上防控疫情的戰場，每天穿着防護服進出重症監護病房，為了不上廁所，連水都不敢喝，有人甚至穿上了尿不濕。

一線醫務人員頂着巨大身心壓力，被人們親切稱為「最美逆行者」。（AP）

這些付出，可能不是我們隔離在家的人一句「致敬」就能概括的，也不是一句「白衣天使」、「最美逆行者」就能感同身受其中況味。比起一句句感動話語，對他們最好的「致敬」，其實莫過於在危難關頭儘可能提供充裕的物資保障，包括醫療物資和日常飲食的保障。

這一次武漢肺炎疫情發生以來，前期不斷爆出一線醫務人員醫療物資短缺的問題，有的醫生和護士要麼毫無防護地「裸奔」、要麼逼不得已只能用垃圾袋自造口罩和防護服，中國傳統新年大年三十晚上有的醫務人員只能吃泡麪喝礦泉水，有的醫務人員因為封城上下班都成了問題。「白衣天使」也是人，面對疫情他們也會有擔憂，面對醫療物資不足他們也會有顧慮，他們的付出和犧牲並不是理所當然。當這些基本問題都得不到保障，當武漢「90後」護士流產10天重回前線都成了有關部門的宣傳素材時，我們再高喊「致敬」、感動，該是多麼蒼白，多麼反諷。

深圳周一（2日）晚上7點起推出的系列平面廣告，以碩大的「最美逆行者」字樣，搭配上深圳支援湖北的醫務人員摘下口罩後的臉部特寫。（南方都市報）

說到底，對醫務人員的尊重不能停留在感動層面。因為疫情一旦過去，感動也就大概率慢慢消解，醫務人員是不是又該從「白衣天使」變成「白衣狼」了？這樣的教訓不可謂不深刻。十七年前的非典疫情過後，人們普遍對醫患關係表示樂觀，當時不少醫學研究論文也都認為非典疫情「使醫患關係有了新的轉機」，不少人多年後還在懷念那時期的醫患關係。

可再看看今天的醫患關係，誰還會保持樂觀？2019年12月底，北京發生一起駭人聽聞、性質極其惡劣的割喉殺醫事件。2020年1月20日，國家衛健委高級別專家組第一次公開談到新冠肺炎疫情時，一位專家呼籲，「真正的醫務人員都是圍繞病人，不惜家庭、不惜個人的安危都在救治病人的第一線。對於那些傷醫的事件應該堅決地制止。」呼籲之聲猶言在耳，當天下午北京竟又發生一起年輕醫生遭病人砍傷的事件。

據統計，在2009年至2018年十年間，中國媒體共報道了295起傷醫事件，362名醫護人員受傷。另據統計，2001年以來，中國有至少50名醫務工作者因暴力傷醫事件而失去生命。為何傷醫悲劇一再上演？究竟有沒有一種獨立的、良好的、透明的解決機制？中國特色的醫療改革、醫療產業化是不是在某種程度上加劇了醫患之間的緊張關係？如何走出「以藥養醫」的怪圈？這些問題，必須直面與徹底反思，才是給予時下正衝鋒陷陣在抗擊疫情前線的醫務人員最大的寬慰。

值得一提的是，此次肺炎抗擊期間，圍繞改善一線醫務人員工作條件及待遇的討論與呼籲不斷湧現。2月14日，中國國新辦就疫情防控最新進展特別是關愛醫務人員舉措舉行發佈會，國務院辦公廳亦轉發國家衛健委、人力資源社會保障部、財政部《關於改善一線醫務人員工作條件切實關心醫務人員身心健康若干措施》的通知。《通知》指出，要因地制宜及時向防控任務重、風險程度高的醫療衛生機構核增不納入基數的一次性績效工資總量，並指導有關單位搞好內部分配，向加班加點特別是做出突出貢獻的一線人員傾斜。

這樣的改善醫務人員的工作條件與待遇的舉措，不能只是疫情防控期的「急就章」，更應該成為疫情過後的總基調，並儘快走向制度化。如此的切實作為與鼓勵，才不枉費他們危機關頭的付出與拼命，也才是對他們該有的尊重。

我們常講事在人為，但也講「巧婦難為無米之炊」。在這個與肺炎疫情抗擊的沒有硝煙的戰場上，一線醫務人員再多的付出，也只是危機到來後的「應對之策」，是不得已的選擇，而最為根本和重要的是能否最大限度地在預防階段，在「硬件」層面有切實的改善和進步。

這一次的新冠肺炎疫情，暴露出中國在公共衛生與傳染病防治領域存在的各種問題，甚至是明顯的短板與盲點。可以說，從十七年前的非典到今次的新冠肺炎，這些短板始終沒有補上，盲點也依然是盲點，整個公共衛生系統在人員、技術和設備各方面遠遠落後。尤其是應對疫情剛發生時的預警與警覺，也因為層層官僚體制的掣肘與各級官員的不敢擔當與不作為，導致嚴重遲滯，最終錯過黃金防控期，走向擴大化。

「既要立足當前，科學精準打贏疫情防控阻擊戰，更要放眼長遠，總結經驗、吸取教訓，針對這次疫情暴露出來的短板和不足，抓緊補短板、堵漏洞、強弱項，該堅持的堅持，該完善的完善，該建立的建立，該落實的落實，完善重大疫情防控體制機制，健全國家公共衛生應急管理體系。」這是習近平在2月14日做出的指示，也是對14億中國人的承諾與要求。因為要想真正吸取教訓，做到防患於未然，需要社會全體的共同努力。

如果可以，不妨從給一線醫務人員該有的尊重和地位開始做起。