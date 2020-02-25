【武漢肺炎】國務院通知：加強對養老機構及福利院等場所疫情防控

內地媒體《財新網》日前報道指，武漢市社會福利院距離華南海鮮市場僅數百米，2019年12月至2020年2月已密集死亡多人，其中許多老人是發燒及呼吸衰竭而死，引發廣泛關注。 國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制於24日（周一）印發了《關於依法科學精準做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》，公布更有針對性和操作性的社區、公共場所、企業、養老機構、福利院、醫療機構和學校等場所的相關技術方案。

在疫情防控上，通知公布社區、公共場所、企業、養老機構、福利院、醫療機構和學校等相關技術方案。（中新社）

辦公場所和公共場所防控技術方案重點對復工前後，辦公樓等場所預防性衛生措施、工作運行中的會議室、電梯、辦公室、餐廳、車庫等場所內衛生要求，人員的健康防護以及發生疫情應對措施等提出了技術要求。

企業的防控技術方案分類對礦山、製造業和建築施工等企業生產過程中防護措施、職工健康促進與個人防護以及疫情應對等提出了技術要求。

商場、超市等場所防控技術方案對恢復營業前的準備、營業中的衛生管理、清潔與消毒以及人員防護、疫情應對等提出了技術要求。

客運場站及交通運輸工具方案對運行前的準備、運行中分類別如鐵路、道路客運、水路客運、民航、公交汽車、軌道交通、出租汽車等不同交通工具的運行衛生措施提出了技術要求。

托幼機構、中小學校、大專院校防控技術方案重點對開學前的準備、開學後的衛生防護以及出現疑似感染症狀應急處置等提出了技術要求。

養老機構老年人防控技術方案強調密切關注老年人健康狀況，對老年人就醫指南、疫情應對等提出了技術要求。

監管場所、福利院、精神衛生醫療機構等特殊場所防控技術方案，重點強調防控輸入性疫情和內部疾病傳播，對開展預防性衛生措施、監測特殊人群的健康狀況、就醫指南、疫情應對和個人人衛生防護等提出了技術要求。