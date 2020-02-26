【武漢肺炎】人民日報：疫情防控不獲全勝　決不輕言成功

武漢肺炎疫情持續。官媒《人民日報》以〈疫情防控不獲全勝決不輕言成功〉為題發表評論文章，稱經過艱苦努力，疫情防控形勢積極向好的態勢正在拓展。同時必須清醒看到，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。

文章強調，「武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝」。（中新社）

文章指，全黨全軍全國各族人民團結奮戰，初步遏制疫情蔓延勢頭，取得防控工作階段性成效。但也要看到，全國疫情發展拐點尚未到來，湖北省和武漢市疫情形勢依然嚴峻複雜。隨著全國大多數地方逐步復工復產，需要嚴加防範疫情再次擴散。當此關鍵階段，尤其不能鬆懈，尤須持續用力，毫不放鬆抓好疫情防控工作，及時完善防控策略和措施，鞏固成果、擴大戰果。

文章稱，必須加強疫情嚴重或風險較大地區的防控工作。湖北和武漢仍然是疫情防控重中之重，「武漢勝則湖北勝，湖北勝則全國勝」。必須認真貫徹習近平提出的加強疫情防控重點工作7點要求，切實提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率，堅決遏制疫情擴散輸出，繼續加大救治力度，根據需要加大醫務人員和醫用物資支持力度，加強力量薄弱地區防控。

全力做好北京疫情防控工作

文章續指，首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局，做好疫情防控工作責任重大。要全力做好北京疫情防控工作，堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，守住入京通道第一道防線，做好健康監測和人員管理，加強京津冀地區聯防聯控，堅決切斷傳染源，堅決控制疫情波及範圍。

文末提到，要繼續做好黨中央重大決策部署的宣傳解讀，深入報導各地統籌推進疫情防控的好經驗好做法，及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題，依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為，繼續擴大國際和地區合作，體現負責任大國擔當。把各個重點環節的工作抓實抓細，多管齊下、同向發力，就能形成抗擊疫情的強大合力。