【武漢肺炎】應勇：毫不放鬆外防輸出　守牢離漢離鄂通道

新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，湖北省武漢市疫情防控指揮部24日（周一）突然宣布局部解封，惟不足4小時後取消，引起熱議。 據《湖北日報》報道，25日（周二），湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇再次在武漢市檢查督導離漢離鄂通道管控工作。 應勇強調，要毫不放鬆外防輸出，繼續把離漢離鄂道口守牢，標準不降、力度不減，不麻痺、不厭戰、不僥倖、不鬆勁，堅決阻斷疫情蔓延。

25日，湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇再次在武漢市檢查督導離漢離鄂通道管控工作。（《湖北日報》）

報道指，當日應勇先後來到青鄭高速公路武昌收費站、東湖高新武東收費站，現場檢查道口出入車輛人員管控工作，詢問車輛流量、體溫檢測、信息登記、管控標準等情況。

應勇強調，當前湖北省疫情防控形勢依然嚴峻複雜，毫不放鬆外防輸出，既是貫徹落實習近平總書記關於疫情防控「全國一盤棋」重要指示的體現，更是湖北和武漢在全國疫情防控大局中必須履行好的責任。全省各級黨委和政府要增強大局意識和全局觀念，持續強化離漢離鄂通道管控，只有外防輸出，阻斷疫情蔓延，其他省區市才能騰出更多資源力量支援武漢、支援湖北。

應勇強調，要毫不放鬆外防輸出，繼續把離漢離鄂道口守牢。（中新社）

應勇稱，要繼續把離漢離鄂道口守牢，把住宅區和公共場所管住。要做實做細數據信息和收治工作兩個閉環，及時將包括道口車輛人員信息在內的各類數據信息匯總到大數據平台，實現基於大數據分析的精準排查與人海戰術為主的拉網式排查相結合，完善數據收集、精準推送、落地查人、強力收治工作全流程，確保對確診患者應收盡收，對疑似患者應檢盡檢，對密切接觸者應隔盡隔。

（《湖北日報》）