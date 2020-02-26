【觀察】台商：既是天使又是魔鬼的一群人

日前，滯鄂台籍血友病童小宇及其母親，歷經長途跋涉後終於順利返回台灣。回顧母子倆的故事，一開始小宇被台灣民眾關心、兩岸合作千里送藥，此後又有人編造出這對母子是「中國人」非「台灣人」的謠言導致這對他們遭到網民「狂轟濫炸」，最後他們還是回到台灣，而重點則在於小宇是重症病人。

反觀還滯留在大陸的許多台商或台籍民眾，他們可能並非不想回台灣，卻在防堵疫情擴散及許多政治考慮交織下，無法回到台灣。

好不容易捱過了兩岸社會中最重要的春節假期，但眼下即將到來的，就是台灣的媽祖遶境等宗教活動旺季、以及清明掃墓祭祖等，免不了又會有許多人們群聚的機會。因此，台灣各界也在討論，是否要取消包括最負盛名的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動、以及白沙屯媽祖遶境等各項宗教盛事。

日前兩岸協力合作，將血友病童小宇所需要藥品送予其母親（中）。（Facebook@姚人多）

對此，民進黨立委林俊憲認為，防疫期間要有不同考慮。當人群聚集，假如有病症在其中的話，後果不堪設想。他還以韓國為例，因為宗教活動造成大規模的群聚感染。他呼籲取消宗教活動，「用心靈禱告」就好，神明也會讚許；台商清明節也不用回台灣，因為回台後會對家人造成威脅，林俊憲更表示，「祖先若知道台商回台灣反而會不高興」。

事實上，待在大陸的台商、台干與台人，此時的心情恐怕是五味雜陳。他們絕大多數是為了過生活而前往大陸發展，就像很多人去美國、去東南亞一樣，必須給予尊重。更何況，在2019年台灣總統大選競選期間，蔡英文與民進黨政府還鼓勵台商回台投資、希望台商回流，並將此做為政績宣傳，台商活生生地成為民進黨對外廣告中的主打明星，更有如天使一樣，為台灣的產業轉型、促進經濟發展注入活水。

然而，一切的一切，都因新冠病毒肺炎疫情的出現而變了調。最初，台灣輿論還希望能夠讓滯留武漢乃至於湖北的台灣民眾能夠順利返台，但卻因為首班包機上有一確診病例、加上兩岸各自帶有的政治眼鏡，人道退位於政治，使後續包機迄今仍看不見影。

更重要的是，當滯留當地的台灣人開始透過各地台辦、台協表達欲儘速回台的渴望，卻被台灣部分媒體與輿論塑造為台商與大陸官方連手施壓台灣的舉動，台商與台灣民眾只不過素樸地想早點回家，卻被別有用心者將其與民進黨政府的抗中反中路線捆綁在一塊兒，「返家路，路迢迢」。

對台灣當前主流民意來說，這些台商或滯留在大陸的台灣民眾，目前回不來台灣是「自找的」，「誰叫他們要去大陸」，就連執政當局也不給他們好臉色看，殊不知幾個月前仍把他們捧在手上視作天使，如今卻是生人勿近的魔鬼。更不用說對比近期疫情加温的日本，雖已經發現多起源頭不明的確診案例，民進黨政府卻仍稱日本有很嚴謹的制度，目前狀況都在控制中，不願將日本的旅遊警示從二級提升至三級，自日返台的民眾也只需14天的自主健康管理，難道因為台日友好，所以日本就相對安全嗎？

其實，既然台灣標榜一切以防疫優先，就不應該以關係親疏遠近、甚至用政治考慮凌駕專業分析。此前，陸委會陳明通欲開放陸配子女返台一事，就被民進黨政府內部極力反對。可以說，雖然有些部門仍希望讓願意回台的台灣民眾趕緊回台，但抵擋不住多數持政治考慮的聲音。民粹綁架人道、防疫成為反台商回台的藉口，台商、滯陸台人在這樣的情況下，也只能被迫繼續當魔鬼，等待疫情早日緩和，他們或許才有機會由黑再轉白。