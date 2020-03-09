【新冠肺炎與第五個現代化．十四】疫情為何徹底助燃「反中病」

突如其來的疫情，三千多人的死亡，洶湧而來的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情是一起嚴重的公共衛生危機，也是對中國治理體系和治理能力（第五個現代化）的一次大考。面對這場病毒肆虐的危機，人們不禁會問：過去的17年時間裏，中國應對突如其來的重大疫情有了哪些切實的進步？還存在哪些亟待修補的短板甚至盲區？中國又該從還處於拉鋸戰中的新冠肺炎疫情中反思什麼？ 中共總書記習近平指出，這次新冠肺炎疫情是新中國成立以來發生的傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的一次重大突發公共衛生事件。鑑於此 ，如何總結與反思這場肺炎疫情，就顯得尤為重要。《香港01》就此刊登系列文章，系統反思中國當前的治理體系和治理能力。 本文為系列文章第十四篇。

新冠肺炎疫情讓兩岸民間對立情緒不斷上升，近來「假訊息」已成為兩地網民相互攻擊的「武器」。針對台官方日前指責大陸「網軍」在台散佈疫情的假訊息，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於3月3日表示，民進黨當局聲稱所謂「大陸網友在台散佈疫情假信息」完全是編織謊言。（資料圖片）

新型冠狀病毒疫情爆發之後，兩岸三地的輿論，掀起了一場場以疫情為名、實為發泄民粹的口水戰。就在最近，因為韓國和日本疫情嚴峻，部分台灣輿論認為日本疫情是因為「肺炎前期太過親中」所致，有台灣媒體甚至打上「中國病夫禍全球」等情緒字眼。

疫情爆發至今，台灣、香港與中國大陸，都對彼此有太多情緒。

這些情緒最初起源於物資問題，台灣政府宣布「醫用口罩禁止出口」，而香港政府則表示口罩緊缺期望能與內地政府協調，澳門則向內地捐贈了物資及口罩。這一現象被大陸網友編成一句順口溜，「香港是逆子，澳門是孝子」，至於台灣，只剩下「台獨武統」一詞。

輿論口水 淹沒疫情防控

而港台輿論場自然也不遺餘力地反駁回去，口罩緊缺，港、台皆是人口密集的小地方，自顧不暇，何況若不是有人貪食野味，何至於此。在漫天口水中可以發現一個有趣現象，大陸輿論場批判港台時，時不時將蔡英文、台獨港獨、反修例運動等詞掛在嘴邊，而港台輿論場亦是充斥着對於大陸體制及專制的批評兩岸三地對彼此的情緒化和意識形態，早已超過了疫情本身。

蘇貞昌2月21日答詢時表示，台灣絕對沒有出現「口罩之亂」，還是全世界口罩最便宜的地方之一，更指出若政府當初沒有全面限制口罩出口，當前台人可能是連一周兩片成人口罩都買不到。（資料圖片）

「香港是逆子，澳門是孝子」，此一形容近期在大陸微博上出現的頻率極高，但這種對比並非在疫情「口罩之爭」出現後才有，在香港反修例運動爆發那時，內地媒體中對於港、澳的報道角度就一再凸顯了兩地之分。一直不吵不鬧、悶聲發大財的澳門是「一國兩制好模範」，而對內地充滿情緒化的香港是「不乖的」。因此在疫情爆發後，中央還是協調了一大批口罩運往香港，使得大陸輿論非常不諒解。

大陸輿論在疫情之下對香港的情緒，一是疫情之下本來就惱怒敏感，二是從過去「蝗蟲論」、反修例運動等陸港矛盾累積的怒火。在這樣的情緒下，大陸民意其實並沒有看清此次香港社會在疫情之下的完整面貌，只從片面的事件便得出「香港竟在此時還敢跟內地要口罩」的簡單結論。

日前香港李嘉誠基金會捐了1億港幣給武漢前線醫護，香港多家企業亦有大筆捐贈。而根據香港中聯辦的統計，且截至2月10日，香港社會向內地捐款及捐贈物資，已累計折合超過10億元人民幣（包括內地醫院緊缺的護目鏡等醫療設備），在來自中國大陸以外的捐贈中，香港佔了非常重要的位置——這個現實，就這樣輕描淡寫地淹沒在網絡口水中，難以被凸顯。比起香港，大陸民眾更多地知道澳門捐贈物資，因為澳門更符合大陸民意心中的「一國兩制同胞模範」。

至於香港和台灣對於此次疫情的情緒及反應，可說比大陸民意更復雜、糾結了好幾倍。去除物資的緊缺與否之外，疫情在香港引爆出來的熱點以是否該封關的討論為主，在台灣則涵蓋的更多更廣，包括：台灣國際地位問題、他國的一中原則爭議、陸配陸生能否回台等。但深究這些爭議便可發現，不論是香港還是台灣，許多討論並無關疫情，而是許多情緒的綜合體：對於中國崛起下「我命由天不由我」的自我悲情與無奈；對於自身與中國大陸在情緒上不想有瓜葛、現實中又難以切割的煩悶；對於中共體系的害怕不解等。

疫情確實是一面照妖鏡，在大陸內部，照出了官僚系統的缺失與過度管制的弊病，而在港、台社會，則照出了兩地對於中國大陸的想象與矛盾：一方面知曉疫情總會過去，而疫情過去後種種現實仍舊，兩地與大陸的經貿和各產業永遠也分不開；但另一方面，正因為發生的地方是中國大陸，從去年反修例運動開始港台便有了緊密的惺惺相惜之感，甚至成為一種「想象中的反中共同體」，這也使得港台兩地對於疫情，排外的、民粹的情緒聲浪，遠比理性要多。

疫情之下，港台人民的情緒不只是對疫情的恐懼，亦有對中國大陸長久的不滿。(Reuters)

當香港喊出「僅限粵話」

「落單時只限粵話及英語，一概普通話，暫不招待」、「恕不招待大陸人，我們只是想活久一點，必須保障本地客人」，這是近期掛在部分香港街頭餐飲的牌子。此刻，輿論不會說這是「種族歧視」，因為理由太正當了。是為了防疫，我想活久一點，不行嗎？

民粹及無知往往有非常正義的理由，那批為此叫好的人可能不知道（或是刻意忽略），往返內地更多的，就是講着「粵話」的香港本地人，這些本地人中，甚至不少是社會上的菁英分子：金融業人士、房地產商、影視娛樂業等。兩地密集的產業連結讓太多香港中產階級必須兩地奔波，其頻率甚至超過許多在香港的大陸人。

但是那些掛出去的牌子，不是以「是否去過湖北」為切割，而是「香港身份與否」——這是無知與偏見，意識形態與純粹情緒發泄，防疫，不過是包裝紙。

而在香港社會討論最多的部分醫護罷工、乃至於「封關與否」亦出現了「民粹至上」的情景。「封關」是要防止「帶病毒的內地人」入境香港，這與餐廳的「僅限粵話」概念類似，亦是香港社會最直接的情緒反應。然而在香港的確診病例中，以接觸過內地的香港人為多數，這些亦有學者呼籲重視，只是在一大波「拒絕內地人入港」的聲音中被掩蓋過去。

誠然，媒體及多數民眾並非專業醫護，也明白目前的處境可能「怎麼做都會錯，怎樣做都不正確」，但也該明白，面對疫情若理性討論缺失，則對防疫無益。有接觸內地史的人應自我隔離、當香港本土亦發生人傳人的時候企業與政府該做什麼措施因應（比如是否像大陸的城市一樣得在家辦公）、各公共場合是否該管制避免人潮密集等，這些討論都應是輿論主流，而非簡單的「內地人別進來」。長期為了生計必須得兩地往返者，可是以香港本地居民為多數，社會為何一碰到疫情，就連基本常識都忘了？

社會對於「內地人散播疫情」的衝突與情緒，體現在兩種層面。其一是此次疫情湖北官僚體系第一時間瞞報，甚至將發聲者打為造謠者，這些新聞符合了香港民眾對於大陸的想象——專制、打壓言論自由、無人權等。因此眼下對於來自內地的新聞，若報道「疫情轉好」則不願相信，非得要更驚世、更可怕、更慘無人道的消息，才符合許多民眾的「中國想象」。

並且，在當前大陸輿論中的「言論自由」主要還是希望「共產黨少管一些」，而非將體制推倒，但在香港社會的想象中這一個詞彙是與中國大陸相關的完全切割。於是，當民間看到如李文亮過世的新聞，很自然地以此作為「印證兩地果然不同」的證據，進而再度將香港與「中國」分開。這導致了第二個層面：從佔中到反修例運動，兩地之間的老矛盾捲土重來。

對於中國大陸崛起後香港的焦慮徬徨、對於共產黨的恐懼、對於「聽北京話」的港府的全然不信任，這些情緒再次捲土重來，且此次有着「防疫」作為正義的屏障。「這不是反內地人、反普通話，這是防疫」。只是大部分人心裏有數，防疫網是名義，「防中網」才是其中主要的實際。

於是港府被夾在專業與意識形態中左右為難，也影響了此次香港的防疫工作。一方面港府原先認為不能增加對內地人的歧視，所以不能封關，另一方面又無法以專業的話語說服香港社會，結果左支右絀。而此時的香港社會，對疫情的害怕有之，對港府的情緒積累有之，對中國大陸的不滿更有之，這些因素加總在一起，導致人們在疫情中只願意聽從「與自己意識形態相符」之言。疫情之下，香港社會恐懼，一方面恐懼地狹人稠的香港難以承受更嚴峻的疫情，另一方面，也恐懼於自己想象中的「中國疫情」。

諷刺的是，現實與意識形態中，又有着兩種不同的皮。當香港喊着「切斷內地聯繫」之時，因為有謠傳內地衛生紙工廠將停止生產，導致香港出現了「衛生紙之亂」。而當香港網絡上充斥的「排普通話」的聲量，香港的捐款數額又如此之高，支撐香港經濟的各大企業紛紛捐款。香港社會，一方面活在自己想象中的「恐懼中國」，但在現實中，也清晰意識到，香港的經濟與產業離不開內地，而情緒終歸只會是情緒。

當疫情平復，一切，又是一如往常。該不滿的、該掙錢的，都會繼續。而與香港隔海相望的台灣，也出現了類似情況。

疫情之下的香港意外上演了一齣「衛生紙之亂」。(AP)

台灣「防疫網」成「防陸網」？

台灣對於疫情的感受，處於2020年總統大選過後，被選舉炒作起來的「抗中保台」情緒仍在高點，這個從中國大陸往外擴散的新型疫病，就讓這把朝着對岸的怒火燒得更旺，就算身兼中央疫情指揮中心指揮官的衛生福利部長陳時中出來喊話：「我們對抗的是武漢肺炎，不是武漢。」卻已難踩剎車了。

海基會首任秘書長，也是著名律師陳長文，近期在媒體上寫了一篇文章《是防「疫」，非防「陸」！》。這個結論，精準描寫出疫情爆發後，台灣政府與民間的應對之道。大家都知道防疫如作戰，但台灣的這條戰線，是圍繞着敏感的兩岸關係與中國大陸的「身份政治」。

首先，1月24日台灣政府宣布口罩暫停出口一個月，行政院長蘇貞昌以一句「自救才能救人」為這個政策辯護。儘管從過去的統計資料來看，台灣生產多數的口罩是銷往日本，而進口的主要來源是中國大陸，但政府與輿論的風向，自然都認為這個禁出口的政策是針對中國大陸，從而引起了一場大紛爭。

支持者認為，為什麼台灣要將難得的物資拿去援助一直打壓我們的「敵國」？而反對者則認為，台灣可以捐贈口罩給澳洲救火，為何不能在鄰居有難時伸出援手？而過去數度發生的藝人忠誠度檢驗大戰，也因為口罩之爭再度點燃，范瑋琪、大小S、吳宗憲等人都捲入這場風暴之中。社會被更為強烈地撕為兩半，該不該幫助大陸，任何的立場和看法，都可能成為燎原之勢的星星之火。

其次，在防疫層級和入境管制上，台灣疫情指揮中心從1月22日開始停發武漢團入台許可，此後則依疫情規模調整管制範圍。然而，起先全面暫緩陸生來台，但陸配與港澳人士、學生仍可入境，對於其他外籍人士的限制一直要到2月5日後才逐步管控。

再加上教育部曾於1月26日發佈《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計劃工作指引》，要求陸生返台後「集中隔離／管理」，引起了陸生群體和社會上極大的爭議，認為有歧視之嫌。有陸生就在網上質疑，難道病毒會對陸生「精準攻擊」、對港澳生「無差別攻擊」、對台生和外籍生「手下留情」嗎？台灣社運界與學術界也發起聯署，抗議帶有歧視色彩的防疫政策。

再者，以身份作為劃分標準防疫政策，隨着疫情升温，也持續在其他領域發酵。當其他國家以專機的方式撤僑時，台灣也傳出聲音，應該接回滯留湖北的台灣人，並指責陸方對此要求「已讀不回」。

首架包機終於在2月3日飛抵桃園機場後，第一時間蔡英文還表示對於大陸「人道人權優於政治考量」的肯定。隨後風向卻開始轉變，有「知情人士」出面向媒體爆料，指首架包機上面有數十位「非本國籍人士」，且搭乘名單不符合台方原先的要求，中間被大陸官方、台商團體、國民黨人士以人情關係大動手腳，致使蘇貞昌出面表達震怒，批其「完全走樣」，並提出後續包機協商四點要求。兩岸官方就包機內情細節不斷相互駁火，第二架包機至今仍無法成行。

滯留武漢台人家屬聚集陸委會大樓前，替親人喊出「我要回家」口號。（楊家鑫／多維新聞）

而社會上對於陸方的「怒火」，更是由於操作包機上「非本國籍人士」的話題而起。輿論開始質疑為何有陸籍配偶登機，排擠了包括血友病童等急需返台的台灣人資源。甚至有特定政黨色彩的醫護人員發起聯署，主張包機不該「無限制」；而網友則因出現確診病例而進一步將不滿集中到在陸台商身上，將這個群體貼上「生物武器」的負面標籤，稱台灣醫療資源並不足以負荷這批「賺人民幣」的人。

後來陸委會以人道考量，有意開放陸配非台籍子女入台，卻引發大規模反彈，網友「出征」陸委會，導致疫情指揮中心出面將政策喊卡。而陸配及其子女在台的居留權、健保納保等問題，因「他們是否為台灣家人」的排外民粹風氣，再加上疫情指揮官一句「選了國籍就要承擔」之說，使得具有「兩國論」苗頭的兩岸對立成為一場政治風暴。

除此之外，台灣長期被排除在國際社會的怨氣，也藉着防疫工作集中爆發出來。隨着疫情明朗化，台灣內部要求參加世界衛生組織（WHO）的聲浪大量湧現，過去嚴重急性呼吸道症候羣（SARS）期間兩岸的「新仇舊恨」，認為大陸刻意將台灣排除在世界防疫體系之外，憤怒的情緒甚至上綱到世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指其立場過度「親中」。

沒有人是局外人

平心而論，在防疫的特殊時期，無論是官方做法還是民間的想法，都是希望保護自己不受到傷害。但位於台海這一側的台灣，很難掙脱兩岸關係特殊性的桎梏，再加上網絡與年輕世代反中意識的推波助瀾，以及兩岸官方對於彼此的政治考量與攻防，本應單純化、專業化的防疫政策，始終會被蒙上一層相當濃厚的政治陰影。

特別是處於弱勢一方的台灣，社會上瀰漫的「受害者」心理，對於中國大陸的各種由於恐懼、反感、厭惡而產生的想象與臆測，讓政客增添了更多操弄的空間，這道「防疫隔離網」宛如「民主防護網」的延伸，也讓民眾對於密切往來於兩岸的人們增加了排斥的觀感，恐怕與防疫的初衷是背道而馳的。

在大陸成為代罪羔羊的情況下，無論是蔡英文說「讓最急迫需要回到台灣的人優先回台」、陳時中說「病毒不分國籍與人種」，或是陸委會副主委邱垂正說「陸配也是我們的家人」，都已經很難拉回被疫情催化加深的兩岸嫌隙。

回過頭來看，台灣、香港和澳門，因為各自與中國大陸的關係，以及內部難解的認同難題與政治脈絡，從疫情開展出不同的「政治化」發展，既是客觀環境的使然，卻也是令人無法樂觀的傾向。「中國因素」讓本應單純講究人性關懷的防疫問題，成為兩岸三地社會不可承受之重。

或許一位外在者的肺腑之言，能為兩岸三地局內人帶來一些反思。新加坡總理李顯龍說，這場疫情是一個公共衛生突發事件，不是國與國之間的問題，更不是種族問題。在互相仇視成為另一種人心病毒之前，還是應該回到李顯龍所言的「緊急公衛事件」，沒有人是局外人。或許這場突如其來的疫情，也是治癒兩岸三地對於「反中病」的一個契機。