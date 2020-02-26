【新冠肺炎】中國疫情未定犧牲多　勸他國「抄作業」言之過早

按官方所載新型冠狀病毒數據，內地新增病例降至每日數百宗，湖北外多地更連續錄得零增長，疫情看似已趨緩和。與此同時，日本、韓國和意大利相繼爆發社區感染，病例暴增至成百上千。 有國民擔心疫情會演變為「出口轉內銷」，致令中國「二度爆發」，他們又半開玩笑說日韓要加把勁「抄作業」，模仿中國的大刀闊斧，可是兩國都缺乏中國的動員能力，想抄也抄不來。

武漢4.7萬病例死2千人

官媒亦隨之附和，頭條報道世衛專家講法，指「中國的方法是目前唯一的被事實證明成功的方法」，央視更表示，中國經驗可以「讓其他國家少走彎路是共贏」。相比過去一個月處於守勢，多報道官方檢討和整頓吏治，少去搶先宣告抗疫勝利，官媒始乎已「回復常態」，抽出溢美之詞作標題，新聞背景和反面論調均隱沒不見。

武漢市的病死亡遠高於全國平均水平。（美聯社）

首先，疫情尚未平息，就以武漢這個「作業樣本」為例，全市有1千萬左右的人口，錄得4.7萬宗病例，死亡人數逾2千，康復人數僅逾萬，每日新增病例仍以數百宗計，按比例迄今依然是全球之最。

另外，市內仍有漏網患者網上求援，獨居老人、長期病患和殘障人士等弱勢群體處境堪憂，一般人亦在圍城下承受心理壓力，還要為高價買菜而奔波勞碌。

誰才是「抄作業」一方？

可以選擇的話，相信沒多少國家願意抄這份作業。中國之所以要勞師動眾，有機會提供「模範答卷」，主因是政府初期冷處理疫情，錯失防患於未然的黃金時機，到了全國大規模爆發，事態有失控之虞，才不得不忍痛停工停學停產，冒著動搖經濟根基的風險，也要督促14億國民壓制疫情。

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事實是中國一直視「全國停擺」為非常態，所以才會趕建醫院和隔離設施，分流重症和輕症患者，致力籌組防疫物資以備醫護和民眾使用，一待防疫意識已深入民心，「堅壁清野」又似見成效，便趕緊推出「封閉式管理」因地制宜，嘗試平衡防疫和經濟所需，減低經已巨大的民生震蕩。

由此可見，與其爭論海外疫區應不應該「抄作業」，不如說中國努力回復到「常規操作」，亦即是各國現行做法：疫情終於不是動輒牽涉千萬人口，跨省連市，而是可以限制於一時一地，以有限度的隔離手段，控制社區傳染的規模，而國民則提高衛生警戒，切斷傳播途徑。所以如果要鬥氣鬥嘴，可以說「抄作業」的反而是中國，而且還有待完成。

提供亡羊補牢的血淚教訓

如果要平情而論，隔離手段古今中外皆有，中國的「前所未有」只在於其隔離的規模，而要非走到聳人聽聞的地步不可，需要結合許多原素。海外地區面對同樣的病毒，境內一樣有人口密集大城市，但就不一定有衛生惡劣的野味市集，不一定有吹哨者被公安拘留和訓誡，不一定有否認病毒「人傳人」的專家和官僚，不一定有全體噤聲甚至粉飾太平的傳媒生態。

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中國提供的是血淚教訓，對全球抗疫的貢獻是亡羊補牢，即使世界要感激中國，也是感激國民抗疫的犧牲和有秩序，其次是國家補救錯漏的動員能力。

的而且確，雖未至於完全弄虛作假，日韓官僚如何漫不經心和反應遲緩，全世界看在眼內，就好像沒有以中國為前車之鑒，更沒效法其當下防疫至上的姿態，一旦疫情失控，到時候就真的要從中國抄襲全國停擺這一份「模範答卷」了。